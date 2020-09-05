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17:52 05.09.2020

Российские наемники на Донбассе продолжают соблюдать режим тишины

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Российские наемники на Донбассе продолжают соблюдать режим тишины

С начала текущих суток, по состоянию на 17:30 в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

"Режим тишины сохраняется в полной мере. Впрочем, защитники Украины не теряют бдительности и готовы мгновенно реагировать на любые действия противника", - указывается в сообщении.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины совместно с сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и личным составом других подразделений ОС продолжают локализовать пожары на территории Донецкой и Луганской областей.

"Уже ликвидирован пожар вблизи Верхнеторецкого, локализован - у Старомихайловки и Новгородского. В районах населенных пунктов Трехизбенка, Лобачево, Лопаскино, Красногоровка, Гладосово, Валуйское борьба с огненной стихией продолжается", - сообщают в штабе ООС.

К тушению пожаров привлечено более 300 человек личного состава и 68 единиц инженерной и автомобильной техники подразделений ВСУ и ГСЧС.

Теги: #перемирие #оос
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