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16:03 05.09.2020

В Кривом Роге сын кандидата в мэры от "Слуги народа" Шевчика сбил ребенка на пешеходном переходе

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В Кривом Роге сын кандидата в мэры от "Слуги народа" Шевчика сбил ребенка на пешеходном переходе

В Кривом Роге сын кандидата в мэры города от "Слуги народа" Дмитрия Шевчика Марк сбил на пешеходном переходе 11-летнего мальчика. Происшествие Дмитрий Шевчик подтвердил в соцсети Facebook.

Как сообщает местная ТРК "Рудана", инцидент произошел 3 сентября около 20:00 возле 2-й городской больницы Кривого Рога.

"По словам очевидцев, мальчик переходил дорогу вместе с мамой на зеленый сигнал светофора. Водитель, который сбил ребенка и врезался в ограждение, ехал на большой скорости. Как только произошло ДТП, водитель начал кому-то звонить и снял номера с машины. Травмированного мальчика срочно доставили в больницу", - указывается в сообщении.

У ребенка диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, закрытый перелом височной кости справа, перелом внутренней пластинки сигмовидного синуса, ушиб головного мозга, гематома затылка, закрытый перелом левого плеча, ушиб грудной клетки, ушиб таза. Он находится в Днепропетровской областной детской больнице.

Шевчик в свою очередь заявил, что его сын "уходил от столкновения с авто, потерял управление и выехал на пешеходный переход".

"Марк не скрывался и не собирался скрываться с места ДТП, он вызывал скорую помощь, был абсолютно трезв и прошел медицинское освидетельствование, сотрудничал с полицией. Данное происшествие в едином реестре досудебных расследований и будет рассмотрено по закону. Недоброжелатели говорят, что я пытаюсь замять, скрыть, отмазать. Это не так", - написал Шевчик в четверг.

Он также заявил, что берет на себя "личную ответственность за будущее Саши" и рассматривает возможные варианты лечения и реабилитации вместе с родителями пострадавшего мальчика.

Шевчик был заявлен кандидатом в мэры Кривого Рога на 7-м внеочередном съезде партии "Слуга народа" в Киеве.

Теги: #дтп #слуга_народа #выборы #кривой_рог
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