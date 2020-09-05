События

15:34 05.09.2020

В Запорожской области мужчина бросился с ножом на односельчан, 18-летний юноша в реанимации

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В Запорожской области мужчина бросился с ножом на односельчан, 18-летний юноша в реанимации

В Запорожской области задержали мужчину, который напал с ножом на своих односельчан, сообщает пресс-служба полиции области.

Инцидент произошел в кафе на улице Набережной города Орехов.

"Следственно-оперативной группой установлено, что в развлекательном заведении во время распития спиртных напитков между 35-летним мужчиной и группой его односельчан произошел конфликт, яки перерос в драку. В результате старший мужчина достал нож и ударил им сначала 18-летнего парня, попав в грудную клетку, а потом еще троих 17-летних юношей, причинив им непроникающие ранения конечностей и туловища", - указывается в сообщении.

Правоохранители остановили противоправные действия мужчины. На место происшествия были вызваны дополнительные наряды полиции и сотрудники уголовного блока. Кроме того, полицейские пресекли нарушение общественного порядка, ведь за это время посетители кафе перевернули легковую машину злоумышленника, пытаясь совершить самосуд.

Трое пострадавших после оказания медицинской помощи отпущены домой, 18-летний юноша находится в реанимационном отделении местной больницы в тяжелом состоянии.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 п. 15 (покушение на преступление), ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция по статье предусматривает до пятнадцати лет заключения.

Теги: #нападение #запорожская_область #полиция
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