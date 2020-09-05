События

14:47 05.09.2020

В Минске проходят задержания студентов

2 мин читать
В Минске проходят задержания студентов

Несанкционированная акция протеста студентов в Минске началась с задержаний, сообщает tut.by.

По данным портала, к полудню студенты минских вузов стали стекаться к кинотеатру "Октябрь" на проспекте Независимости, они расположились небольшими группами, по несколько десятков человек, некоторые из них держали бело-красно-белые флаги.

"В 12:05 там уже начали задерживать. Люди в штатском и масках задержали минимум двух парней — они отвели их в микроавтобус без номеров", - сообщает tut.by.

Кроме того, очевидцы и ряд белорусских СМИ сообщили позднее о задержании группы студентов на ул. Карла Маркса, двигавшихся от Белорусского государственного университета в направлении Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ), где в субботу также проходила акция протеста. Позже очевидцы стали информировать о задержании студентов и вблизи площади Якуба Коласа, куда затем двинулись протестующие студенты МГЛУ.

Незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр "Весна" сообщил, что на данный момент ему известны имена порядка 20 студентов, задержанных 5 сентября в Минске, в основном это парни.

В пресс-службе ГУВД Мингорисполкома агентству "Интерфакс-Запад" сообщили, что в субботу в столице "были задержания в рамках административных процессов". При этом количество задержанных в ГУВД не уточнили.

Как сообщалось, накануне в Минском государственном лингвистическом университете ОМОН произвел задержание нескольких студентов, которые в числе других исполнили в холе вуза "Марсельезу" на английском языке. Спустя несколько часов задержанные были отпущены.

В субботу министр образования Беларуси Игорь Карпенко распорядился усилить меры контроля доступа посторонних лиц в учебные заведения страны.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.

Теги: #акции_протеста #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:23 05.09.2020
Минобразования Беларуси решило усилить контроль доступа в вузы после исполнения студентами "Марсельезы"

Минобразования Беларуси решило усилить контроль доступа в вузы после исполнения студентами "Марсельезы"

09:17 05.09.2020
Польша предоставит отчисленным белорусским студентам возможность обучения - Цепкало

Польша предоставит отчисленным белорусским студентам возможность обучения - Цепкало

00:00 05.09.2020
Любые шаги в отношении Беларуси должны быть рассчитанными и эффективными, а не просто лозунгами

Любые шаги в отношении Беларуси должны быть рассчитанными и эффективными, а не просто лозунгами

23:51 04.09.2020
Великобритания поддерживает гражданское общество и независимые СМИ в Беларуси

Великобритания поддерживает гражданское общество и независимые СМИ в Беларуси

21:21 04.09.2020
Кулеба в Совете Безопасности ООН: для восстановления стабильности в Беларуси нужны диалог и уважение прав человека

Кулеба в Совете Безопасности ООН: для восстановления стабильности в Беларуси нужны диалог и уважение прав человека

21:17 04.09.2020
Цепкало хочет инициировать международный суд над Лукашенко

Цепкало хочет инициировать международный суд над Лукашенко

20:36 04.09.2020
Очередные акции протеста в Минске привели к новым задержаниям

Очередные акции протеста в Минске привели к новым задержаниям

14:17 04.09.2020
Нацбанк Беларуси видит риски снижения рейтингов страны и удорожания внешних заимствований

Нацбанк Беларуси видит риски снижения рейтингов страны и удорожания внешних заимствований

12:42 04.09.2020
Украина будет жесткими действиями реагировать на действия властей Беларуси, а не на слова - Кулеба

Украина будет жесткими действиями реагировать на действия властей Беларуси, а не на слова - Кулеба

12:08 04.09.2020
Минцифры запускает информационный портал для поддержки беларусских специалистов по вопросам релокации

Минцифры запускает информационный портал для поддержки беларусских специалистов по вопросам релокации

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В повестку очередной сессии Генассамблеи ООН включили вопрос о ситуации в Крыму и на Донбассе

В зоне проведения ООС нарушений режима тишины не зафиксировано

Москва внесла Порошенко в санкционный список

За сутки в Киеве выявили 315 новых случаев COVID-19, 4 человека скончались - Кличко

Тернополь не будет усиливать карантин из-за попадания в "красную" зону – мэр Надал

ПОСЛЕДНЕЕ

В повестку очередной сессии Генассамблеи ООН включили вопрос о ситуации в Крыму и на Донбассе

В Чехии выявили рекордное число зараженных COVID-19 за сутки, почти 800 человек

В зоне проведения ООС нарушений режима тишины не зафиксировано

В большинстве областей Украины в ближайшие сутки установится сухая теплая погода - Укргидрометцентр

В Харькове неизвестный бросил гранату во двор частного дома

В ВСУ за минувшие сутки выявлены 50 новых случаев заболевания COVID-19

Москва внесла Порошенко в санкционный список

За сутки в Киеве выявили 315 новых случаев COVID-19, 4 человека скончались - Кличко

Тернополь не будет усиливать карантин из-за попадания в "красную" зону – мэр Надал

Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 26,6 млн, число жертв - 868 тыс

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА