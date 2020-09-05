В Минске проходят задержания студентов

Несанкционированная акция протеста студентов в Минске началась с задержаний, сообщает tut.by.

По данным портала, к полудню студенты минских вузов стали стекаться к кинотеатру "Октябрь" на проспекте Независимости, они расположились небольшими группами, по несколько десятков человек, некоторые из них держали бело-красно-белые флаги.

"В 12:05 там уже начали задерживать. Люди в штатском и масках задержали минимум двух парней — они отвели их в микроавтобус без номеров", - сообщает tut.by.

Кроме того, очевидцы и ряд белорусских СМИ сообщили позднее о задержании группы студентов на ул. Карла Маркса, двигавшихся от Белорусского государственного университета в направлении Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ), где в субботу также проходила акция протеста. Позже очевидцы стали информировать о задержании студентов и вблизи площади Якуба Коласа, куда затем двинулись протестующие студенты МГЛУ.

Незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр "Весна" сообщил, что на данный момент ему известны имена порядка 20 студентов, задержанных 5 сентября в Минске, в основном это парни.

В пресс-службе ГУВД Мингорисполкома агентству "Интерфакс-Запад" сообщили, что в субботу в столице "были задержания в рамках административных процессов". При этом количество задержанных в ГУВД не уточнили.

Как сообщалось, накануне в Минском государственном лингвистическом университете ОМОН произвел задержание нескольких студентов, которые в числе других исполнили в холе вуза "Марсельезу" на английском языке. Спустя несколько часов задержанные были отпущены.

В субботу министр образования Беларуси Игорь Карпенко распорядился усилить меры контроля доступа посторонних лиц в учебные заведения страны.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.