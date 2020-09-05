События

13:03 05.09.2020

В зоне проведения ООС нарушений режима тишины не зафиксировано

1 мин читать
В зоне проведения ООС нарушений режима тишины не зафиксировано

С начала текущих суток в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, обстрелов со стороны противника зафиксировано не было, на всех участках фронта наблюдается тишина", - указывается в сообщении.

Вооруженные силы Украины совместно с Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям продолжают локализировать пожары вблизи населенных пунктов Лопаскино, Трехизбенка, Новгородское и Красногоровка. К ликвидации пожаров привлечено необходимое количество техники и личного состава.

Теги: #оос #минобороны
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:26 05.09.2020
Украина и Румыния подписали межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве

Украина и Румыния подписали межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве

07:27 05.09.2020
Российские наемники один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Российские наемники один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

18:08 04.09.2020
Обстрелов на Донбассе с начала суток не зафиксировано

Обстрелов на Донбассе с начала суток не зафиксировано

13:27 04.09.2020
Российские наемники разблокировали работу КПВВ "Новотроицкое"

Российские наемники разблокировали работу КПВВ "Новотроицкое"

12:59 04.09.2020
Российские наемники не обстреливали украинские позиции на Донбассе с полуночи – Минобороны

Российские наемники не обстреливали украинские позиции на Донбассе с полуночи – Минобороны

07:37 04.09.2020
Российские наемники режим прекращения огня на Донбассе в четверг не нарушали

Российские наемники режим прекращения огня на Донбассе в четверг не нарушали

16:48 03.09.2020
Часть по безопасности в Минских договоренностях начала действовать, но ещё не выполнена – Кулеба

Часть по безопасности в Минских договоренностях начала действовать, но ещё не выполнена – Кулеба

07:41 03.09.2020
Российские наемники за минувшие сутки один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

Российские наемники за минувшие сутки один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

18:11 02.09.2020
Российские наемники в среду неприцельно стреляли из подствольного гранатомета близ Марьинки – штаб ООС

Российские наемники в среду неприцельно стреляли из подствольного гранатомета близ Марьинки – штаб ООС

07:27 02.09.2020
Российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Москва внесла Порошенко в санкционный список

За сутки в Киеве выявили 315 новых случаев COVID-19, 4 человека скончались - Кличко

Тернополь не будет усиливать карантин из-за попадания в "красную" зону – мэр Надал

В Украине снова антирекорд: COVID-19 за сутки заболели 2 836 человек, 50 умерли

Пожары в экосистемах Луганщины ликвидированы, а на Харьковщине локализованы

ПОСЛЕДНЕЕ

Минобразования Беларуси решило усилить контроль доступа в вузы после исполнения студентами "Марсельезы"

В большинстве областей Украины в ближайшие сутки установится сухая теплая погода - Укргидрометцентр

В Харькове неизвестный бросил гранату во двор частного дома

В ВСУ за минувшие сутки выявлены 50 новых случаев заболевания COVID-19

Москва внесла Порошенко в санкционный список

За сутки в Киеве выявили 315 новых случаев COVID-19, 4 человека скончались - Кличко

Тернополь не будет усиливать карантин из-за попадания в "красную" зону – мэр Надал

Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 26,6 млн, число жертв - 868 тыс

Польша предоставит отчисленным белорусским студентам возможность обучения - Цепкало

В Украине снова антирекорд: COVID-19 за сутки заболели 2 836 человек, 50 умерли

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА