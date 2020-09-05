Минобразования Беларуси решило усилить контроль доступа в вузы после исполнения студентами "Марсельезы"

Министр образования Игорь Карпенко принял решение усилить меры безопасности учащихся и работников в учреждениях образования.

"Министр образования сегодня дал поручения касающиеся обеспечению безопасности обучающихся, профессорско-преподавательского состава, работников учреждений при организации учебного процесса и нахождении в зданиях, сооружениях и на территории учреждений образования", - говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Минобразования в субботу.

Согласно поручениям Карпенко, будут приняты дополнительные меры по усилению контроля доступа посторонних лиц в учреждения образования, а также иные меры по укреплению режима безопасности в них, уточнили в ведомстве.

Также будет организовано взаимодействие всех заинтересованных служб, в том числе органов охраны и правопорядка, "в целях выполнения практических мероприятий по обеспечению безопасных условий пребывания граждан в УО".

"Соответствующее письмо направлено во все учреждения образования", - отметили в министерстве.

Как сообщалось, накануне в Минском государственном лингвистическом университете (МГЛУ) прошли задержания студентов после того, как группа учащихся спела "Марсельезу" на английском языке. Как свидетельствуют многочисленные видеозаписи произошедшего, распространенные в социальных сетях, студентов задерживали как люди в гражданском, так и люди с надписью на спине "ОМОН". При этом видно, что администрация университета бездействовала и не препятствовала задержаниям, которые проводятся в грубой форме.