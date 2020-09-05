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12:20 05.09.2020

В большинстве областей Украины в ближайшие сутки установится сухая теплая погода - Укргидрометцентр

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В большинстве областей Украины в ближайшие сутки установится сухая теплая погода - Укргидрометцентр

В ближайшие сутки в большинстве областей Украины будет сухо и тепло. Повышенная влажность сохранится лишь в Крыму и Приазовье, а на северо-запад страны в дневное время атлантический воздух принесет прохладу и дожди, сообщает Укргидрометцентр.

В воскресенье, 6 сентября, в Крыму и Приазовье, днем также в Волынской, Львовской и Ровенской областях грозовые дожди, на остальной территории без осадков.

Ветер северо-восточный, в западных областях южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 10-15°, на побережье морей 16-20°. Днем в большинстве областей 24-29°, на юге до 32°. На северо-западе страны 20-24°.

В Киеве - без осадков, температура ночью 13-15°, днем 25-27°.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура днем 6 сентября в Киеве была зафиксирована в 2008 году и составила 31,0° выше нуля, самая низкая ночью – 5,1° выше нуля в 1998 году.

В понедельник, 7 сентября, в Волынской, Львовской и Ровенской областях ночь, днем в западных и Житомирской областях кратковременный дождь, местами гроза. На остальной территории без осадков.

Ветер юго-восточный, восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью 10-15°, на побережье морей 16-19°. Днем 26-31°, на северо-западе страны 18-23°.

В Киеве без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 27-29°.

5 сентября в 9:00 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 23-26°, в Днепре в пределах Киева 21°.

Теги: #укргидрометцентр
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