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11:36 05.09.2020

В ВСУ за минувшие сутки выявлены 50 новых случаев заболевания COVID-19

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В ВСУ за минувшие сутки выявлены 50 новых случаев заболевания COVID-19

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины лабораторно подтверждены 50 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в соцсети Facebook.

"Из них на лечении в учреждениях здравоохранения находится 18 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр ГВКГ - 5 военнослужащих и 1 работник ВСУ, Военно-медицинский клинический центр Восточного региона - 1 военнослужащий, Военно-медицинский клинический центр Центрального региона - 1 военнослужащий, Белоцерковский военный госпиталь - 2 военнослужащих и 1 работник ВСУ, Черниговский военный госпиталь - 2 военнослужащих, Полтавский военный госпиталь - 1 военнослужащий, изолятор воинской части Харьковской области - 4 военнослужащих). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение", - указывается в сообщении.

На лечении дома под контролем медицинской службы находятся 32 человека: 13 военнослужащих и 2 работника ВСУ в Киевской области, 6 военнослужащих и 1 работник ВСУ во Львовской области, 1 военнослужащий и 3 работника ВСУ в Хмельницкой области, 2 военнослужащих в Ровенской области, по одному военнослужащему в Одесской и Черновицкой областях и по одному работнику ВСУ в Винницкой и Тернопольской областях. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего по состоянию на 10:00 5 сентября в ВСУ коронавирусной болезнью болеет - 618 человек. Выздоровели за время пандемии - 1286 человек, летальных исходов - 6.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 570 человек

Теги: #всу #коронавирус
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