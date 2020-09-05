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11:25 05.09.2020

Москва внесла Порошенко в санкционный список

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Москва внесла Порошенко в санкционный список

Правительство РФ расширило список лиц, против которых вводятся санкции в связи с недружественными действиями Украины.

Соответствующие дополнения к постановлению российского правительства от 2018 года опубликованы в пятницу на портале правовой информации.

В частности, в обновленный санкционный список внесен бывший президент Украины Петр Порошенко.

Среди внесенных в санкционный список 43 украинских граждан также нардепы от "Европейской солидарности" - Ахтем Чийгоз, Михаил Забродский, София Федина ; от "Голоса" - Святослав Вакарчук, Кира Рудик, Сергей Рахманин, Ярослав Юрчишин; от "Батькивщины" - Валентин Наливайченко, Сергей Тарута, Михаил Волынец; нардеп Александр Сухов (группа "Довира") и другие.

Теги: #рф #порошенко #санкции
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