Москва внесла Порошенко в санкционный список

Правительство РФ расширило список лиц, против которых вводятся санкции в связи с недружественными действиями Украины.

Соответствующие дополнения к постановлению российского правительства от 2018 года опубликованы в пятницу на портале правовой информации.

В частности, в обновленный санкционный список внесен бывший президент Украины Петр Порошенко.

Среди внесенных в санкционный список 43 украинских граждан также нардепы от "Европейской солидарности" - Ахтем Чийгоз, Михаил Забродский, София Федина ; от "Голоса" - Святослав Вакарчук, Кира Рудик, Сергей Рахманин, Ярослав Юрчишин; от "Батькивщины" - Валентин Наливайченко, Сергей Тарута, Михаил Волынец; нардеп Александр Сухов (группа "Довира") и другие.