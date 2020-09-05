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11:16 05.09.2020

За сутки в Киеве выявили 315 новых случаев COVID-19, 4 человека скончались - Кличко

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За сутки в Киеве выявили 315 новых случаев COVID-19, 4 человека скончались - Кличко

За минувшие сутки в Киеве лабораторно подтвердили 315 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в том числе заболели 7 медиков, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Четверо больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 234 киевлян. На сегодня в столице уже 14172 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал Кличко в соцсети Facebook.

Среди заболевших 163 женщины в возрасте от 22 до 89 лет, 132 мужчины в возрасте от 19 до 86 лет, 9 девочек от 1 до 15 лет и 11 мальчиков от 4 до 17 лет.

В больницы госпитализировали 42 человека, остальные – на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 97 человек. Всего коронавирус преодолели 4713 жителей Киева.

Больше всего случаев обнаружили в Деснянском районе – 57. В Дарницком – 55 случаев, в Оболонском районе – 39 случаев.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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