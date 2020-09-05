Польша предоставит отчисленным белорусским студентам возможность обучения - Цепкало

Бывший претендент на участие в президентских выборах в Беларуси Валерий Цепкало пообещал белорусским студентам, отчисленным из-за участия в протестах учебу в вузах Центральной Европы.

"Мы договорились с польскими властями, что если студент будет отчислен за свою активную гражданскую позицию, за свою гражданскую активность, он сможет продолжить обучение в вузах Польши, Балтии, Чехии и ряда других стран, которые поддержали инициативу", - сказал Цепкало в ходе прямой трансляции вечером в пятницу.

Он не стал давать студентам советов. "Каждый студент пусть сам решает как ему поступать. Но пусть он помнит, что он не один, что его не бросили, что если потеряет возможность учиться в белорусских вузах, то сможет учиться за рубежом", - сказал Цепкало.