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09:17 05.09.2020

Польша предоставит отчисленным белорусским студентам возможность обучения - Цепкало

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Польша предоставит отчисленным белорусским студентам возможность обучения - Цепкало

Бывший претендент на участие в президентских выборах в Беларуси Валерий Цепкало пообещал белорусским студентам, отчисленным из-за участия в протестах учебу в вузах Центральной Европы.

"Мы договорились с польскими властями, что если студент будет отчислен за свою активную гражданскую позицию, за свою гражданскую активность, он сможет продолжить обучение в вузах Польши, Балтии, Чехии и ряда других стран, которые поддержали инициативу", - сказал Цепкало в ходе прямой трансляции вечером в пятницу.

Он не стал давать студентам советов. "Каждый студент пусть сам решает как ему поступать. Но пусть он помнит, что он не один, что его не бросили, что если потеряет возможность учиться в белорусских вузах, то сможет учиться за рубежом", - сказал Цепкало.

Теги: #польша #студенты #беларусь
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