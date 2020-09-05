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09:15 05.09.2020

В Украине снова антирекорд: COVID-19 за сутки заболели 2 836 человек, 50 умерли

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В Украине снова антирекорд: COVID-19 за сутки заболели 2 836 человек, 50 умерли

В Украине очередной антирекорд: по состоянию на утро субботы выявлено 2 836 заболевших за сутки Covid-19, при этом 1 036 человек выздоровели, 50 ранее заболевших умерли, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Днем ранее, 4 сентября, был предыдущий антирекорд - 2 495 новых инфицированных за сутки; 3 сентября сообщалось о 2430 заболевших, 2 сентября было 2 495 новых инфицированных, 1 сентября - 2 088 заболевших.

Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро субботы 133 787 человек, умерли с начала пандемии от Covid-19 2 811 человек, выздоровели - 61 649 человек. Сейчас в Украине Covid-19 болеет 69 327 человек, что на 1 750 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (380), Тернопольской (226), Одесской (222), Львовской (195) областях, а также в Киеве (315).

Кроме того, в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано 3 110 подозрений на заболевание Covid-19.

Теги: #снбо #коронавирус
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