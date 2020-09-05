События

08:27 05.09.2020

Пожары в экосистемах Луганщины ликвидированы, а на Харьковщине локализованы

1 мин читать
Пожары в экосистемах Луганщины ликвидированы, а на Харьковщине локализованы

Возгорание 2 центров сухой травы вблизи с. Болотене Станично-Луганского района ликвидировано, а пожар в лесном массиве вблизи с. Воробьевка Двуречанского района (Харьковская обл.) локализовано, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

В частности, пожар двух центров сухой травы и лесных насаждений в Новоайдарском районе (с. Лобачево и с. Лопаскино), которые возникли 2 сентября, локализован. Открытого огня не наблюдается, осуществляется тушение отдельных очагов тления сухой травы.

По состоянию на 7:00 5 сентября угрозы населенным пунктам нет.

Всего на территории Луганской области к тушению пожаров привлечено 200 человек и 53 единиц техники, из них от ГСЧС 167 человек личного состава и 38 единиц техники.

В свою очередь, на Харьковщине пожар в лесном массиве вблизи с. Воробьевка Двуречанского района, который возник 2 сентября, локализован. Общая площадь пожара составляет 500 га (из них 100 га верхового пожара).

"По состоянию на 5 сентября открытого огня не наблюдается, осуществляется тушение отдельных очагов тления лесной подстилки и остатков древесины внутри контролируемого периметру", - говорится в сообщении ГСЧС в субботу утром.

К тушению привлекались 205 человек и 39 единиц техники, из них от ГСЧС 105 человек личного состава и 23 единицы техники, в том числе вертолет Ми-8, которым 4 сентября осуществлено 12 сбросов воды (24 т).

Теги: #пожары #локализация #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:15 05.09.2020
В Харькове трое мужчин ограбили офис и избили предпринимателя

В Харькове трое мужчин ограбили офис и избили предпринимателя

07:27 05.09.2020
Российские наемники один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Российские наемники один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

06:32 05.09.2020
В Николаевской области столкнулись легковушка и грузовик, пострадали пять человек

В Николаевской области столкнулись легковушка и грузовик, пострадали пять человек

03:29 05.09.2020
В Донецкой области за сутки выявили 13 новых случаев инфицирования коронавирусом

В Донецкой области за сутки выявили 13 новых случаев инфицирования коронавирусом

02:37 05.09.2020
Пострадавшим от масштабного пожара в Харьковской области предоставили гуманитарную помощь

Пострадавшим от масштабного пожара в Харьковской области предоставили гуманитарную помощь

00:41 05.09.2020
Fitch подтвердил рейтинг Украины "B"

Fitch подтвердил рейтинг Украины "B"

00:00 05.09.2020
Любые шаги в отношении Беларуси должны быть рассчитанными и эффективными, а не просто лозунгами

Любые шаги в отношении Беларуси должны быть рассчитанными и эффективными, а не просто лозунгами

22:51 04.09.2020
ВСУ наградили мэра Запорожья за поддержку армии

ВСУ наградили мэра Запорожья за поддержку армии

22:07 04.09.2020
Полеты стратегических бомбардировщиков США над Украиной показали возможности по сдерживанию России

Полеты стратегических бомбардировщиков США над Украиной показали возможности по сдерживанию России

21:52 04.09.2020
Чтобы справиться с ростом инфицирования Covid-19 в Украине, надо балансировать между эпидемической и экономической целесообразностью

Чтобы справиться с ростом инфицирования Covid-19 в Украине, надо балансировать между эпидемической и экономической целесообразностью

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Шмыгаль заявил, что консультации о возможных кадровых изменениях в финансово-экономическом блоке правительства с ним пока не велись

Глава Минюста просит сверхсрочно принять закон для предотвращения взыскания 10 млрд грн с ПриватБанка в пользу Суркисов

У патриарха Филарета диагностировали коронавирус – экс-нардеп Мосийчук

Минздрав Украины вновь получил рекордное число подозрений на COVID-19

Минздрав ведет переговоры для закупки вакцин от COVID-19 после их регистрации - Степанов

ПОСЛЕДНЕЕ

Берлин и Париж призывают Россию как можно скорее прояснить обстоятельства произошедшего с Навальным

Центризбирком Грузии зарегистрировал 66 партий на участие в парламентских выборах

Трамп не исключает, что у США в октябре будет вакцина от коронавируса

Великобритания поддерживает гражданское общество и независимые СМИ в Беларуси

Во Франции и Италии фиксируют рекордные суточные приросты заражений COVID-19

Цепкало хочет инициировать международный суд над Лукашенко

РФ и КНР торопились c созданием вакцин от коронавируса по политическим соображениям - Помпео

Житель Харьковской области задержан по подозрению в изнасиловании 11-летней девочки

Очередные акции протеста в Минске привели к новым задержаниям

Сайт МВД Беларуси недоступен

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА