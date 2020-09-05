В Харькове трое мужчин ограбили офис и избили предпринимателя

В Харькове за разбой и незаконное завладение почти 1,2 млн долларов рецидивисту сообщено о подозрении, сообщила пресс служба прокуратуры Харьковской области.

"2 сентября трое мужчин проникли на территорию офиса, расположенного в Немышлянском районе. Злоумышленники совершили нападение на учредителя общества с ограниченной ответственностью, нанося ему удары и угрожая пистолетом. Связав мужчину пластиковыми хомутами, преступники нашли ключи от сейфа и завладели средствами, которые принадлежат потерпевшему: почти 1,2 долларов США, 50 тыс. евро, 500 тыс. грн", - говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители установили личность одного из нападавших - 60-летнего неоднократно судимого мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Вопрос об избрании меры пресечения решается.

Ему грозит тюремное заключение на срок от восьми до 15 лет.