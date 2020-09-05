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07:27 05.09.2020

Российские наемники один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

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Российские наемники один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Российские наемники за минувшие сутки один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 4 сентября, был зафиксирован один факт нарушения режима прекращения огня. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет", - говорится в утренней сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу.

Кроме того, в районе проведения ООС сейчас идет ликвидация пожаров. Подразделения Вооруженных сил Украины совместно с пожарными ГСЧС ликвидируют пожары вблизи населенных пунктов Лопаскино, Трехизбенка, Новгородское и Красногоровка. К ликвидации пожаров привлечено необходимое количество техники и личного состава.

Также в прифронтовых районах саперы ООС разминировали более десяти гектаров территории, нашли и передали на уничтожение 58 взрывоопасных предметов.

Кроме этого, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели восстанавливают поврежденные жилые дома и объекты инфраструктуры. В чатсности, за минувшие сутки они отремонтировали 11 домов, еще в девяти объектах работы продолжаются.

Теги: #оос #сводка #украина
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