В Николаевской области столкнулись легковушка и грузовик, пострадали пять человек

Правоохранители расследуют обстоятельства ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля в Николаевской области, в котором пострадали пять человек, среди которых двое детей, сообщил отдел коммуникации Национальной полиции области.

"4 сентября примерно в 16:28 в пгт. Вознесенск по ул. Болгарский произошло столкновение грузового автомобиля MAN с полуприцепом, под управлением 50-летнего водителя, и Opel Astra, за рулем которого находился 24-летний мужчина, а в салоне находились две женщины 19-ти и 21-го годов, а также двое малолетних детей 2019 и 2020 г.р", - говорится в сообщении.

Как отмечается, водителя и пассажиров автомобиля Opel с травмами разной степени тяжести госпитализировали.

Событие квалифицировано по ст. 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Продолжаются первоочередные следственные действия.