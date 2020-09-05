События

06:32 05.09.2020

В Николаевской области столкнулись легковушка и грузовик, пострадали пять человек

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В Николаевской области столкнулись легковушка и грузовик, пострадали пять человек

Правоохранители расследуют обстоятельства ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля в Николаевской области, в котором пострадали пять человек, среди которых двое детей, сообщил отдел коммуникации Национальной полиции области.

"4 сентября примерно в 16:28 в пгт. Вознесенск по ул. Болгарский произошло столкновение грузового автомобиля MAN с полуприцепом, под управлением 50-летнего водителя, и Opel Astra, за рулем которого находился 24-летний мужчина, а в салоне находились две женщины 19-ти и 21-го годов, а также двое малолетних детей 2019 и 2020 г.р", - говорится в сообщении.

Как отмечается, водителя и пассажиров автомобиля Opel с травмами разной степени тяжести госпитализировали.

Событие квалифицировано по ст. 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Продолжаются первоочередные следственные действия.

Теги: #пострадавшие #дтп #украина #николаевская_область
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