Берлин и Париж призывают Россию как можно скорее прояснить обстоятельства произошедшего с Навальным

Главы внешнеполитических ведомств Германии и Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан призвали Россию как можно быстрее прояснить детали произошедшего с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

"Первый и основной шаг России, на территории которой имело место новое нарушение международного права, состоит в том, чтобы, чтобы незамедлительно и полностью прояснить факты и (выявить) ответственных, стоящих за этим покушением на представителя российской политической оппозиции с использованием боевого нервнопаралитического вещества, относящегося к группе веществ, разработанных Россией", - говорится в совместном заявлении министров иностранных дел двух стран.

"Те, на ком лежит ответственность за это ужасное деяние, должны быть выявлены и привлечены к ответственности", - добавили министры, отметив, что "это нападение на представителя российской оппозиции, к сожалению, не одиночный инцидент".

Они подчеркнули, что "использование химического оружия, где бы то ни было, когда бы то ни было, кем бы то ни было неприемлемо ни при каких условиях и противоречит международным нормам, которыми запрещено использование такого оружия".

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок", о котором впервые стало известно после отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года. Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала российское правительство дать объяснения по ситуации с Навальным. По ее мнению, оппозиционер стал жертвой преступления, а яд группы "Новичок" в его организме определен точно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее подтвердил готовность российской стороны к всестороннему взаимодействию с Германией по выяснению ситуации вокруг Навального, однако отметил, что на ранее отправленные официальные запросы Берлин ответов не дал. Он подчеркнул, что "до вывоза больного в Берлин в соответствии со всеми международными стандартами был проведен целый комплекс анализов у нас в стране, никаких отравляющих веществ выявлено не было".