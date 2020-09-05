В Донецкой области за сутки выявили 13 новых случаев инфицирования коронавирусом

В Донецкой области за прошедшие сутки лабораторно подтвердили 13 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

"За пятницу, 4 сентября, коронавирусную болезнь обнаружили еще у 13 жителей Донецкой области, в том числе у одной медработницы", - написал Кириленко на своей странице в соцсети Фейсбук.

В частности, у 8 в Мариуполе, по 2 в Бахмуте и у одного в Краматорске.

Глава ОГА допускает усиление карантинных ограничений в случае продолжающейся тенденции по увеличению числа заболеваемых.

Также он призвал граждан к ответственному поведению.

"Избегайте скоплений людей, тщательно мойте руки с мылом, носите маски. Только так сейчас можно уберечься от болезни. Не подвергайте опасности себя и своих близких!", - подчеркнул Кириленко.