События

03:29 05.09.2020

В Донецкой области за сутки выявили 13 новых случаев инфицирования коронавирусом

1 мин читать
В Донецкой области за сутки выявили 13 новых случаев инфицирования коронавирусом

В Донецкой области за прошедшие сутки лабораторно подтвердили 13 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

"За пятницу, 4 сентября, коронавирусную болезнь обнаружили еще у 13 жителей Донецкой области, в том числе у одной медработницы", - написал Кириленко на своей странице в соцсети Фейсбук.

В частности, у 8 в Мариуполе, по 2 в Бахмуте и у одного в Краматорске.

Глава ОГА допускает усиление карантинных ограничений в случае продолжающейся тенденции по увеличению числа заболеваемых.

Также он призвал граждан к ответственному поведению.

"Избегайте скоплений людей, тщательно мойте руки с мылом, носите маски. Только так сейчас можно уберечься от болезни. Не подвергайте опасности себя и своих близких!", - подчеркнул Кириленко.

Теги: #донецкая_область #коронавирус #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:37 05.09.2020
Пострадавшим от масштабного пожара в Харьковской области предоставили гуманитарную помощь

Пострадавшим от масштабного пожара в Харьковской области предоставили гуманитарную помощь

00:41 05.09.2020
Fitch подтвердил рейтинг Украины "B"

Fitch подтвердил рейтинг Украины "B"

00:00 05.09.2020
Любые шаги в отношении Беларуси должны быть рассчитанными и эффективными, а не просто лозунгами

Любые шаги в отношении Беларуси должны быть рассчитанными и эффективными, а не просто лозунгами

22:51 04.09.2020
ВСУ наградили мэра Запорожья за поддержку армии

ВСУ наградили мэра Запорожья за поддержку армии

22:07 04.09.2020
Полеты стратегических бомбардировщиков США над Украиной показали возможности по сдерживанию России

Полеты стратегических бомбардировщиков США над Украиной показали возможности по сдерживанию России

21:52 04.09.2020
Чтобы справиться с ростом инфицирования Covid-19 в Украине, надо балансировать между эпидемической и экономической целесообразностью

Чтобы справиться с ростом инфицирования Covid-19 в Украине, надо балансировать между эпидемической и экономической целесообразностью

21:34 04.09.2020
Во Франции и Италии фиксируют рекордные суточные приросты заражений COVID-19

Во Франции и Италии фиксируют рекордные суточные приросты заражений COVID-19

19:45 04.09.2020
Курс будет стабильным в границах 27-28 грн/1$ - Шмыгаль

Курс будет стабильным в границах 27-28 грн/1$ - Шмыгаль

19:30 04.09.2020
Приоритет при вакцинации от коронавируса должны иметь определенные группы населения, независимо от гражданства - глава ВОЗ

Приоритет при вакцинации от коронавируса должны иметь определенные группы населения, независимо от гражданства - глава ВОЗ

16:29 04.09.2020
У патриарха Филарета диагностировали коронавирус – экс-нардеп Мосийчук

У патриарха Филарета диагностировали коронавирус – экс-нардеп Мосийчук

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Шмыгаль заявил, что консультации о возможных кадровых изменениях в финансово-экономическом блоке правительства с ним пока не велись

Глава Минюста просит сверхсрочно принять закон для предотвращения взыскания 10 млрд грн с ПриватБанка в пользу Суркисов

У патриарха Филарета диагностировали коронавирус – экс-нардеп Мосийчук

Минздрав Украины вновь получил рекордное число подозрений на COVID-19

Минздрав ведет переговоры для закупки вакцин от COVID-19 после их регистрации - Степанов

ПОСЛЕДНЕЕ

Центризбирком Грузии зарегистрировал 66 партий на участие в парламентских выборах

Трамп не исключает, что у США в октябре будет вакцина от коронавируса

Великобритания поддерживает гражданское общество и независимые СМИ в Беларуси

Цепкало хочет инициировать международный суд над Лукашенко

РФ и КНР торопились c созданием вакцин от коронавируса по политическим соображениям - Помпео

Житель Харьковской области задержан по подозрению в изнасиловании 11-летней девочки

Очередные акции протеста в Минске привели к новым задержаниям

Сайт МВД Беларуси недоступен

Рассматривается возможность приостановления на несколько дней учебного процесса в школах, где будут участковые избирательные комиссии - Шмыгаль

Предправления банка "Аркада" Ковальчук уволилась по собственному желанию

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА