Пострадавшим от масштабного пожара в Харьковской области предоставили гуманитарную помощь

Гуманитарную помощь от Красного Креста получили пострадавшие от масштабного пожара в Харьковской области, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

"Красный Крест Украины 4 сентября доставил гуманитарную помощь пострадавшим в результате масштабного пожара на Харьковщине. В частности, для жителей с. Воробьевка и Гряниковка Двуречанского района, где пожар уничтожил более 20 жилых домов", - говорится в сообщении.

В частности, волонтеры и сотрудники Красного Креста доставили одеяла, постельное белье, полотенца и 50 продуктовых наборов. Каждый набор состоит из продуктов длительного хранения: муки, масла, риса, сахара, соли, консервов, макаронных изделий и сгущенного молока.

"Основная задача Красного Креста Украины - поддержать людей, пострадавших в результате стихийных бедствий, вооруженных конфликтов или оказались в сложных жизненных обстоятельствах. И пока мы прилагаем все усилия, чтобы помочь людям, которые остались без крова и хозяйств в результате пожара на Харьковщине", - отметил генеральный директор Национального комитета общества Красного Креста Максим Доценко.

Также Министр пострадавших от пожара людей посетили министр внутренних дел Арсен Аваков и министр социальной политики Марина Лазебная. Во время встречи министры узнали о необходимости в вещах первой необходимости, продуктовых наборах и тому подобное.

как сообщается, вопрос предоставления социальной помощи пострадавшим от чрезвычайной ситуации в Луганской и Харьковской областях находятся на контроле Лазебной.