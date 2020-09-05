Центризбирком Грузии зарегистрировал 66 партий на участие в парламентских выборах

Центральная избирательная комиссия Грузии в ночь на субботу сообщила о завершении процесса регистрации политических партий, изъявивших желание принять участие в парламентских выборах, которые должны состояться 31 октября текущего года.

По данным ЦИК, регистрацию прошли 66 партий.

Как сказано в сообщении Центризбиркома, всего в ЦИК обратилось 78 партий, из которых 12 было отказано в регистрации.

"Следующий этап для политических партий содержит необходимость предоставления партийных списков, которые партия или избирательный блок должны представить председателю ЦИК не позднее 1 октября", - заявляют в ЦИК.

Кроме того, в сообщении отмечается, что партия или избирательный блок должны также не позднее 1 октября представить по одному кандидату в депутаты парламента Грузии в каждом мажоритарном избирательном округе.