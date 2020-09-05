Трамп не исключает, что у США в октябре будет вакцина от коронавируса

Работа над вакциной от коронавируса COVID-19 в США при благоприятном развитии событии может завершиться уже в октябре, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Может все будет готово до 1 ноября; в течение октября", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

При этом он не исключил и другой вариант, при котором вакцина будет готова не так быстро, однако - до конца года.

Трамп пояснил, что в настоящее время в США проходит завершающая стадия испытаний одной из вакцин, и в скором времени будут известны результаты.

Ранее президент США заявил, что не исключает, что вакцина будет готова к президентским выборам, намеченным на 3 ноября.