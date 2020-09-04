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22:51 04.09.2020

ВСУ наградили мэра Запорожья за поддержку армии

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Вооруженные Силы Украины наградили городского голову Запорожья Владимира Буряка за поддержку армии.

Согласно пресс-релизу мэрии в пятницу, с 2016 года в Запорожье реализуется городская программа оказания шефской помощи частям Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины и улучшение материально-технического состояния подразделений Министерства внутренних дел, дислоцирующихся на территории Запорожья.

В частности, в рамках этой программы из городского бюджета выделялись средства на ремонт помещений Запорожского военного госпиталя, улучшение материально-технической базы частей ВСУ и Нацгвардии Украины. Городские власти Запорожья активно сотрудничает с ВСУ, что получило положительную оценку.

"За образцовое выполнение служебного долга и по случаю Дня Независимости Украины мэр Владимир Буряк был награжден почетным нагрудным знаком "За заслуги перед Вооруженными Силами Украины". Соответствующий приказ подписал главнокомандующий ВСУ, генерал-полковник Руслан Хомчак", - констатируется в пресс-релизе в пятницу.

Теги: #всу #мэр #награждение #украина #запорожье
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