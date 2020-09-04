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21:52 04.09.2020

Чтобы справиться с ростом инфицирования Covid-19 в Украине, надо балансировать между эпидемической и экономической целесообразностью

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Чтобы справиться с ростом инфицирования Covid-19 в Украине, надо балансировать между эпидемической и экономической целесообразностью

Чтобы справиться с ростом инфицирования Covid-19 в Украине, надо придерживаться  ограничительных противоэпидемических мероприятий и балансировать между эпидемической и экономической целесообразностью, сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Для того, чтобы не входить в жесткий карантин, который был у нас в марте, правительство предложило поэтапное введение адаптивного карантина. Сейчас в зависимости от уровня заболеваемости на той или иной административной территории, и не области, как у нас было, а именно района, города, города областного значения, вводятся ограничительные противоэпидемические мероприятия. И они вводятся на национальном уровне, органы местного самоуправления должны обеспечить их выполнение. Если мы будем придерживаться этих норм и балансировать между эпидемической целесообразностью и экономической, мы справимся, несмотря на то, что надвигается еще сезон гриппа и ОРВИ", - сказал Ляшко в эфире программы "Подробности недели" на телеканале "Интер" в пятницу.

По его словам, сезон гриппа и ОРВИ добавит нагрузку на систему здравоохранения, потому что в Украине за сезон переболевает 5 млн людей.

Также Ляшко указал, что сейчас медпомощь больным на Covid-19 предоставляют 1300 медицинских бригад, в составе которых работают 29 тыс. врачей и около 50 тыс. младшего медицинского персонала, а также есть резерв по больницам, койкам, а также по медработникам.

Теги: #коронавирус #украина #меры #инфицирование
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