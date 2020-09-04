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21:17 04.09.2020

Цепкало хочет инициировать международный суд над Лукашенко

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Цепкало хочет инициировать международный суд над Лукашенко

Бывший претендент на должность президента Беларуси Валерий Цепкало намерен добиться международного расследования в отношении главы этого государства Александра Лукашенко.

"Мы работаем с международными юристами США, Европы для того, чтобы собрать все в одно или несколько серьезных уголовных дел против Лукашенко, чтобы можно было его судить за рубежом", - сказал Цепкало в эфире своего Youtube-канала.

Оппозиционер добавил, что считает режим Лукашенко неприемлемым для Беларуси.

Теги: #лукашенко #цепкало #планы #беларусь
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