РФ и КНР торопились c созданием вакцин от коронавируса по политическим соображениям - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия и Китай спешили с разработкой вакцин против коронавируса COVID-19, исходя из политических интересов, а не интересов общественного здравоохранения.

"Мы наблюдали, как русские и китайцы торопились вывести эти вакцины на рынок в попытках совершить не медицинский прорыв, а политический, дипломатический прорыв. Это не отвечает первостепенным интересам мира", - заявил Помпео в эфире радиошоу Хью Хьюитта.

Отвечая на вопрос о доверии к вакцинам из России и Китая, Помпео ответил, что следует придерживаться модели "не доверяй, но проверяй".

"Я думаю, что в отношении вакцин, которые производятся в этих странах, это именно та модель, которую нам придется использовать", - заявил Помпео.

Он добавил, что в случае, если на рынке будут вакцины, "которые не работают", это приведет к новым проблемам.

"Если мы получим вакцину, которая не работает, это может создать еще больше бед, привести к гибели еще большего числа людей", - сказал Помпео.

В пятницу замдиректора Института имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов заявил, что вакцинация от COVID-19 добровольцев в Москве в рамках третьей фазы клинических исследований вакцины Sputnik V стартует в ближайшее время, препарат уже доставлен в клиники.

"Вчера открылись несколько центров, сегодня вакцина развезена в эти центры, и в ближайшее время, в ближайшие дни стартует третья фаза клинических исследований", - сказал Логунов.

Россия еще 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название Sputnik V. Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава России и прошел клинические испытания. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявлял, что РФ уже получила заявки от 20 стран на поставку 1 млрд доз вакцины.

В августе ведущий китайский вирусолог академик Чжун Наньшань сообщил, что Китай и Россия планируют провести совместные испытания вакцин от коронавирусной инфекции.

Он заявил об этом в выступлении на китайско-российской медицинской конференции, посвященной вопросам борьбы с COVID-19, отметив, что разработка вакцин в России идет очень высокими темпами.

Между тем, во всем мире разрабатывается более 100 прототипов вакцины от коронавируса.