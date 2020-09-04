События

20:58 04.09.2020

РФ и КНР торопились c созданием вакцин от коронавируса по политическим соображениям - Помпео

2 мин читать
РФ и КНР торопились c созданием вакцин от коронавируса по политическим соображениям - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия и Китай спешили с разработкой вакцин против коронавируса COVID-19, исходя из политических интересов, а не интересов общественного здравоохранения.

"Мы наблюдали, как русские и китайцы торопились вывести эти вакцины на рынок в попытках совершить не медицинский прорыв, а политический, дипломатический прорыв. Это не отвечает первостепенным интересам мира", - заявил Помпео в эфире радиошоу Хью Хьюитта.

Отвечая на вопрос о доверии к вакцинам из России и Китая, Помпео ответил, что следует придерживаться модели "не доверяй, но проверяй".

"Я думаю, что в отношении вакцин, которые производятся в этих странах, это именно та модель, которую нам придется использовать", - заявил Помпео.

Он добавил, что в случае, если на рынке будут вакцины, "которые не работают", это приведет к новым проблемам.

"Если мы получим вакцину, которая не работает, это может создать еще больше бед, привести к гибели еще большего числа людей", - сказал Помпео.

В пятницу замдиректора Института имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов заявил, что вакцинация от COVID-19 добровольцев в Москве в рамках третьей фазы клинических исследований вакцины Sputnik V стартует в ближайшее время, препарат уже доставлен в клиники.

"Вчера открылись несколько центров, сегодня вакцина развезена в эти центры, и в ближайшее время, в ближайшие дни стартует третья фаза клинических исследований", - сказал Логунов.

Россия еще 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название Sputnik V. Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава России и прошел клинические испытания. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявлял, что РФ уже получила заявки от 20 стран на поставку 1 млрд доз вакцины.

В августе ведущий китайский вирусолог академик Чжун Наньшань сообщил, что Китай и Россия планируют провести совместные испытания вакцин от коронавирусной инфекции.

Он заявил об этом в выступлении на китайско-российской медицинской конференции, посвященной вопросам борьбы с COVID-19, отметив, что разработка вакцин в России идет очень высокими темпами.

Между тем, во всем мире разрабатывается более 100 прототипов вакцины от коронавируса.

Теги: #сша #вакцина #россия #китай
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:07 04.09.2020
Полеты стратегических бомбардировщиков США над Украиной показали возможности по сдерживанию России

Полеты стратегических бомбардировщиков США над Украиной показали возможности по сдерживанию России

15:18 04.09.2020
Массовая вакцинация от COVID-19 в мире начнется в середине 2021 года - ВОЗ

Массовая вакцинация от COVID-19 в мире начнется в середине 2021 года - ВОЗ

13:16 04.09.2020
В США на фоне пандемии и беспорядков наблюдается беспрецедентный спрос на огнестрельное оружие - глава Smith & Wesson

В США на фоне пандемии и беспорядков наблюдается беспрецедентный спрос на огнестрельное оружие - глава Smith & Wesson

12:45 04.09.2020
Минздрав ведет переговоры для закупки вакцин от COVID-19 после их регистрации - Степанов

Минздрав ведет переговоры для закупки вакцин от COVID-19 после их регистрации - Степанов

12:43 04.09.2020
Гройсман призывает заключить соглашение на перспективную поставку вакцины от COVID-19, как это сделал ЕС

Гройсман призывает заключить соглашение на перспективную поставку вакцины от COVID-19, как это сделал ЕС

09:34 04.09.2020
Пекин возобновил прямые авиарейсы с восемью странами мира

Пекин возобновил прямые авиарейсы с восемью странами мира

09:30 04.09.2020
Вашингтон включил в санкционный список по Ирану ряд компаний и частных лиц

Вашингтон включил в санкционный список по Ирану ряд компаний и частных лиц

06:44 04.09.2020
Китай, Индия, Россия и Германия должны защищать окружающую среду аналогично США – Трамп

Китай, Индия, Россия и Германия должны защищать окружающую среду аналогично США – Трамп

19:52 03.09.2020
Премьер Польши заявляет о бесполезности диалога Европы и России

Премьер Польши заявляет о бесполезности диалога Европы и России

19:17 03.09.2020
В Китае число поездок по ж/д сократилось в 1,6 раза в июле-августе

В Китае число поездок по ж/д сократилось в 1,6 раза в июле-августе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Шмыгаль заявил, что консультации о возможных кадровых изменениях в финансово-экономическом блоке правительства с ним пока не велись

Глава Минюста просит сверхсрочно принять закон для предотвращения взыскания 10 млрд грн с ПриватБанка в пользу Суркисов

У патриарха Филарета диагностировали коронавирус – экс-нардеп Мосийчук

Минздрав Украины вновь получил рекордное число подозрений на COVID-19

Минздрав ведет переговоры для закупки вакцин от COVID-19 после их регистрации - Степанов

ПОСЛЕДНЕЕ

Чтобы справиться с ростом инфицирования Covid-19 в Украине, надо балансировать между эпидемической и экономической целесообразностью

Во Франции и Италии фиксируют рекордные суточные приросты заражений COVID-19

Цепкало хочет инициировать международный суд над Лукашенко

Житель Харьковской области задержан по подозрению в изнасиловании 11-летней девочки

Очередные акции протеста в Минске привели к новым задержаниям

Сайт МВД Беларуси недоступен

Рассматривается возможность приостановления на несколько дней учебного процесса в школах, где будут участковые избирательные комиссии - Шмыгаль

Предправления банка "Аркада" Ковальчук уволилась по собственному желанию

Шмыгаль заявил, что консультации о возможных кадровых изменениях в финансово-экономическом блоке правительства с ним пока не велись

Гостаможня пояснила саботажем задержку оформления грузов и заявила о давлении

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА