События

20:42 04.09.2020

Житель Харьковской области задержан по подозрению в изнасиловании 11-летней девочки

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Житель Харьковской области задержан по подозрению в изнасиловании 11-летней девочки

Полиция задержала 34-летнего ранее судимого жителя с. Гусаровка Харьковской области по подозрению в изнасиловании 11 летней девочки.

"Сотрудники Балаклейского отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры района задержали злоумышленника и сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Как установила полиция, мужчина у себя дома изнасиловал дочку своей сожительницы.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Теги: #изнасилование #задержание #харьковская_область
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