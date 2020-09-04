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20:36 04.09.2020

Очередные акции протеста в Минске привели к новым задержаниям

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Очередные акции протеста в Минске привели к новым задержаниям

В Минске в пятницу вновь проходят несанкционированные акции протеста, есть задержанные.

На акцию протеста на проспекте Победителей собрались айтишники, ее пресекли силовики. Задержания проводились у стелы "Минск - город-герой", на набережной реки Свислочь. "В столице в этих местах действительно есть задержанные. Точное число пока неизвестно", - сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в ГУВД Мингорисполкома.

В ведомстве добавили, что люди задерживались "за административные правонарушения".

По данным портала tut.by, акция протеста проходила в пятницу и у Комаровского рынка. На нее собрались в основном женщины. С плакатами, цветами и флагами в руках они по улице Веры Хоружей направились в сторону проспекта Независимости. Здесь в районе кинотеатра "Центральный" протестующие встретилась с колонной сторонников действующей власти. Люди также несли флаги, цветы, а еще иконы и распятие. Обе колонны выкрикивали лозунги, обошлось без столкновений.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с итогами выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленные властями результаты выборов, считает их сфальсифицированными.

Сторонники экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской создали Координационный совет с целью транзита президентской власти в стране путем проведения новых выборов.

Теги: #задержания #акции #беларусь
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