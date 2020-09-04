Сайт МВД Беларуси недоступен

Официальный сайт МВД Беларуси вечером в пятницу не работает, в ведомстве не исключают хакерскую атаку.

"Официальный сайт МВД по техническим причинам не работает. Мы не исключаем хакерскую атаку. Была также предпринята попытка внедрения вредоносных программ, блокирующих или вносящих изменения в работу ряда информационных ресурсов МВД", - говорится сообщении в телеграм-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой.

В настоящее время специалисты ведомства занимаются устранением выявленных проблем.