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20:26 04.09.2020

Предправления банка "Аркада" Ковальчук уволилась по собственному желанию

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Предправления банка "Аркада" Ковальчук уволилась по собственному желанию

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) 3 сентября прекратил полномочия председателя правления банка "Аркада" (Киев) Татьяны Ковальчук на основании ее заявления об увольнении по собственному желанию.

Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), Ковальчук занимала соответствующую должность с 12 декабря 2019 года.

Как сообщалось, Нацбанк Украины (НБУ) 25 августа отнес банк "Аркада" к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала менее чем до одной трети минимального установленного уровня. Отмечалось, что капитал банка упал ниже нормативного уровня и стал отрицательным из-за потери основного актива – здания главного офиса и земельного участка по адресу ул.Ольгинская,3 в Киеве.

Позже, 26 августа Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) ввел временную администрацию в банке.

Как сообщалось со ссылкой центробанк, более 90% вкладчиков банка "Аркада" (более 5 тыс. лиц) получат вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную ФГВФЛ сумму в 200 тыс. грн, а что более крупные вклады будут возмещены в пределах гарантированной суммы. Уточнялось, что в целом ФГВФЛ обеспечит выплату 285 млн грн.

АКБ "Аркада" создан в 1993 году. Владельцем существенного участия банка согласно данным НБУ по состоянию на 1 июня 2020 года является Константин Паливода (общее участие 74,797%).

По данным Нацбанка, на 1 июля 2020 года по размеру общих активов банк "Аркада" занимал 45-е место (1,902 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.

Теги: #кадры #аркада
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