Шмыгаль заявил, что консультации о возможных кадровых изменениях в финансово-экономическом блоке правительства с ним пока не велись

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что консультации о возможных кадровых изменениях в финансово-экономическом блоке правительства с ним пока не велись, а работа в этой сфере ведется с полной отдачей.

"Мы не вели консультаций с главой фракции "Слуга народа", с депутатами. В целом и финансовый и экономический блок работает абсолютно с полной отдачей, вы видите стабильность финансовой системы, стабильность бюджета", - сказал Шмыгаль в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу вечером.

Премьер отметил, что вопрос плохого качества работы финансово-экономического блока правительства является дискуссионным, и необходимо конкретно понять, какие именно претензии есть к их работе.

Ранее первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что увязывает кадровые изменения в экономическом блоке Кабмина с проектом госбюджета-2021

"Думаю, все будет зависеть от единственного - насколько эффективной и качественной будет работа над проектом государственного бюджета, насколько парламенту будут предложены новые подходы по преодолению последствий COVID-19. … До 15 сентября должна быть внесена Бюджетная резолюция, на основании этого будут делаться выводы", - заявил он.