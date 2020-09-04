События

20:14 04.09.2020

Шмыгаль заявил, что консультации о возможных кадровых изменениях в финансово-экономическом блоке правительства с ним пока не велись

1 мин читать
Шмыгаль заявил, что консультации о возможных кадровых изменениях в финансово-экономическом блоке правительства с ним пока не велись

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что консультации о возможных кадровых изменениях в финансово-экономическом блоке правительства с ним пока не велись, а работа в этой сфере ведется с полной отдачей.

"Мы не вели консультаций с главой фракции "Слуга народа", с депутатами. В целом и финансовый и экономический блок работает абсолютно с полной отдачей, вы видите стабильность финансовой системы, стабильность бюджета", - сказал Шмыгаль в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу вечером.

Премьер отметил, что вопрос плохого качества работы финансово-экономического блока правительства является дискуссионным, и необходимо конкретно понять, какие именно претензии есть к их работе.

Ранее первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что увязывает кадровые изменения в экономическом блоке Кабмина с проектом госбюджета-2021

"Думаю, все будет зависеть от единственного - насколько эффективной и качественной будет работа над проектом государственного бюджета, насколько парламенту будут предложены новые подходы по преодолению последствий COVID-19. … До 15 сентября должна быть внесена Бюджетная резолюция, на основании этого будут делаться выводы", - заявил он.

Теги: #кадры #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:26 04.09.2020
Предправления банка "Аркада" Ковальчук уволилась по собственному желанию

Предправления банка "Аркада" Ковальчук уволилась по собственному желанию

11:57 04.09.2020
Совет НБУ назначил замглавы НБУ руководителя направления юркоординации ПриватБанка

Совет НБУ назначил замглавы НБУ руководителя направления юркоординации ПриватБанка

17:00 03.09.2020
"Центрэнерго" вновь призвало Кабмин и Минэнерго поспособствовать привлечению кредитов госбанков

"Центрэнерго" вновь призвало Кабмин и Минэнерго поспособствовать привлечению кредитов госбанков

14:17 03.09.2020
Зеленский поручил Кабмину усовершенствовать процедуру получения иностранными ИТ-специалистами разрешения на иммиграцию в Украину

Зеленский поручил Кабмину усовершенствовать процедуру получения иностранными ИТ-специалистами разрешения на иммиграцию в Украину

14:06 03.09.2020
Шмыгаль поручил безотлагательно проверить учебные заведения в областях на предмет соблюдения противоэпидемических правил

Шмыгаль поручил безотлагательно проверить учебные заведения в областях на предмет соблюдения противоэпидемических правил

13:51 03.09.2020
Шмыгаль призвал глав Харьковской и Луганской ОГА как можно скорее оценить ущерб от пожаров

Шмыгаль призвал глав Харьковской и Луганской ОГА как можно скорее оценить ущерб от пожаров

12:10 03.09.2020
Правительство планирует приватизацию каждого из госбанков

Правительство планирует приватизацию каждого из госбанков

12:03 03.09.2020
У здания Кабмина проходит митинг против частичного запрета на проведение концертов, присутствуют Полякова и Alyona Alyona

У здания Кабмина проходит митинг против частичного запрета на проведение концертов, присутствуют Полякова и Alyona Alyona

10:23 03.09.2020
В Польше вновь растет количество украинцев, приезжающих для легальной работы – Gremi Personal

В Польше вновь растет количество украинцев, приезжающих для легальной работы – Gremi Personal

10:04 03.09.2020
Кабмин поможет пострадавшим от пожаров в Луганской и Харьковской областях – Офис президента

Кабмин поможет пострадавшим от пожаров в Луганской и Харьковской областях – Офис президента

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Глава Минюста просит сверхсрочно принять закон для предотвращения взыскания 10 млрд грн с ПриватБанка в пользу Суркисов

У патриарха Филарета диагностировали коронавирус – экс-нардеп Мосийчук

Минздрав Украины вновь получил рекордное число подозрений на COVID-19

Минздрав ведет переговоры для закупки вакцин от COVID-19 после их регистрации - Степанов

Кличко: В Киеве 319 новых случаев коронавируса, 8 больных умерли, 59 - госпитализировали

ПОСЛЕДНЕЕ

Житель Харьковской области задержан по подозрению в изнасиловании 11-летней девочки

Очередные акции протеста в Минске привели к новым задержаниям

Сайт МВД Беларуси недоступен

Рассматривается возможность приостановления на несколько дней учебного процесса в школах, где будут участковые избирательные комиссии - Шмыгаль

Гостаможня пояснила саботажем задержку оформления грузов и заявила о давлении

Глава Минюста просит сверхсрочно принять закон для предотвращения взыскания 10 млрд грн с ПриватБанка в пользу Суркисов

Сотрудник Диканевской колонии продавал наркотики заключенным, дело направлено в суд

Задержан глава Госпогранохраны Латвии

Приоритет при вакцинации от коронавируса должны иметь определенные группы населения, независимо от гражданства - глава ВОЗ

Осенью может быть наложение гриппа на Covid-19, поэтому нужно призвать всех вакцинироваться от гриппа - Шмыгаль

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА