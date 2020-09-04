Глава Минюста просит сверхсрочно принять закон для предотвращения взыскания 10 млрд грн с ПриватБанка в пользу Суркисов

Глава Министерства юстиции просит Верховную Раду сверхсрочно принять закон для предотвращения взыскания 10 млрд грн с государственного ПриватБанка (Киев) в пользу компаний братьев Суркисов.

"Судебные решения являются обязательными к исполнению. Ожидать рассмотрения апелляции/кассации – долго (…). Уважаемые народные депутаты, пожалуйста, подпишите, зарегистрируйте и поддержите законопроект в как можно более сжатые сроки. У нас счет идет даже не на дни, а на часы", – написал министр юстиции Денис Малюська в Facebook в пятницу.

Согласно тексту законопроекта "Об исполнительном производстве (относительно недопущения злоупотребления обеспечением иска)", размещенному Малюськой в Facebook, Минюст предлагает запретить при исполнении судебного решения об обеспечении иска принимать меры по взысканию средств или по обращению взыскания на имущество должника, кроме наложения ареста.

"Речь идет не просто о деньгах ПриватБанка (хотя это тоже важно). ПриватБанк ежегодно платит дивиденды, и размер их больше, чем 10 млрд (грн – ИФ). Поэтому отобрать 10 млрд (грн – ИФ) у Привата – это отобрать их у медиков, педагогов и пенсионеров, которые финансируются из бюджета", – написал министр.

Как сообщалось, 4 сентября председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков закрыл пленарное заседание. Согласно календарному плану работы 4-й сессии парламента, на следующей неделе депутаты работают в комитетах, комиссиях и фракциях, с 15 по 18 сентября будут работать в пленарном режиме.

Поздно вечером 2 сентября Печерский райсуд Киева полностью удовлетворил заявление компаний братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве ПриватБанка обслуживать их депозиты, размешенные до национализации банка на его счетах кипрского филиала. Общая сумма требований к банку, определенная судом, составляет $347,374 млн (из них около $102 млн – проценты, насчитанные по ставке 13% годовых).

"С точки зрения закона в удовлетворении заявления должно было бы быть отказано, собственно, этого мы ожидаем от справедливого и умного, взвешенного суда. (…) Странные очень требования истцов, я бы сказал (...), за пределами здравого смысла, лишены любого процедурного обоснования, поэтому само рассмотрение немного напоминает произведения Кафки", – отмечал ранее Малюська.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также заявил, что правительство Украины не соглашается с принятым постановлением Печерского райсуда Киева и обжалует его в апелляционном суде.

Национальный банк Украины также отреагировал на решение суда и подчеркнул, что он продолжит защищать законность решений о национализации ПриватБанка. "Мы считаем, что решение о конвертации средств связанных с экс-владельцами лиц в ПриватБанке в 2016 году (bail-in) было справедливым и адекватным, учитывая потраченные государством средства для спасения ПриватБанка и финансовой системы (свыше 155 млрд грн)", – отмечалось в сообщении.

Согласно позиции ПриватБанка, соответствующие договора оффшоров Суркисов на сегодня считаются выполненными, поскольку в 2016 году при проведении национализации они были обменены на акции дополнительной эмиссии.

В конце 2016 года во время национализации ПриватБанка денежные средства, размещенные семьей Суркисов и их компаниями на депозитных счетах ПриватБанка и его филиалов, попали под процедуру bail-in, так как Суркисы были признаны связанными с ПриватБанком лицами.

Печерский райсуд Киева 9 февраля 2017 года своим решением по иску компаний Суркисов обязал ПриватБанк исполнять условия депозитных договоров, заключенных кипрским филиалом банка с соответствующими компаниями. Попытка Кабмина обжаловать этот вердикт в апелляционном суде не увенчалась успехом. В свою очередь, ПриватБанк подал кассационную жалобу, рассмотрение которой, по словам юрсоветника банка Андрея Пожидаева, пока не назначено.

Пока же 15 апреля 2020 года Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию госисполнителя, оставив в силе разъяснение судьи Пидпалого решения 2017 года в виде обязательства ПриватБанка компенсировать компаниям Суркисов $250 млн.

На основании решения судьи Пидпалого сразу шесть британских компаний-взыскателей 28 апреля 2020 года по отдельности обратились в ГИС с заявлением о его принудительном исполнении, а 29 апреля ГИС Печерского района открыла исполнительное производство и направила соответствующее сообщение должнику.

По словам пресс-службы ПриватБанка, по состоянию на начало июня 2020 года госисполнитель наложила на банк два штрафа в размере приблизительно 5 тыс. грн и 10 тыс. грн за невыполнение решения и передала материалы в Печерский райотдел Нацполиции для открытия уголовного производства. В банке подчеркивали, что после направления материалов в правоохранительные органы судья Сергей Вовк не имел права возобновлять исполнительные производства.

Печерский районный суд Киева своим решением от 2 сентября 2020 г. также санкционировал принудительное списание средств и (или) арест имущества государственного ПриватБанка (Киев) в случае отказа выплачивать компаниям братьев Суркисов определенную судом сумму.

Как уточнил агентству "Интерфакс-Украина" юридический советник ПриватБанка Андрей Пожидаев, общий размер требований компаний составляет $347,374 млн.

3 сентября 2020 года Печерский райсуд Киева возобновил исполнительное производство по заявлению двух компаний братьев Суркисов о взыскании с государственного ПриватБанка в пользу последних $164,5 млн.