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19:40 04.09.2020

Сотрудник Диканевской колонии продавал наркотики заключенным, дело направлено в суд

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Сотрудник Диканевской колонии продавал наркотики заключенным, дело направлено в суд

Досудебное расследование в отношении работника Диканевской исправительной колонии (Харьков), подозреваемого в продаже наркотиков заключенным, закончено, обвинительный акт направлен в суд.

"Досудебным расследованием установлено, что один из командиров отделения ГУ "Диканевская исправительная колония № 12" наладил схему незаконного изготовления и сбыта наркотического вещества, а именно каннабиса, для сбыта за денежное вознаграждение осужденным на территории учреждения", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Мужчине инкриминируется ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 (незаконное изготовление, хранение, перевозка и сбыт наркотических средств) УК Украины.

Как сообщалось, сотрудник колонии был задержан в марте этого года после продажи каннабиса одному из заключенных.

Теги: #колония #наркоторговля #харьковская
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