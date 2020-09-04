Задержан глава Госпогранохраны Латвии

Бюро внутренней безопасности (БВБ) Латвии задержало начальника Государственной пограничной охраны Гунтиса Пуятса.

Министр внутренних дел Сандис Гиргенс пока не дает комментариев по этому вопросу, сообщила агентству BNS его советник Беата Йоните.

Пресс-секретарь Государственной пограничной охраны Кристина Петерсоне сообщила агентству BNS, что в пятницу сотрудники БВБ прибыли в штаб Государственной пограничной охраны в Риге, на ул. Рудольфа. Петерсоне не ответила на вопрос о том, проводились ли какие-либо следственные действия, поскольку такую информацию может предоставить только БВБ.

Она также не сообщила, где сейчас находится Пуятс.

С БВБ агентству BNS связаться пока не удалось.

Как сообщалось, в прошлом году БВБ задерживало также бывшего начальника Государственной пограничной охраны Нормунда Гарбарса. Он был задержан в связи с делом о возможных нарушениях закона в процессе строительства, которое проводилось в рамках договоров о постройке инфраструктуры на границе Латвии и России и обустройстве границы между Латвией и Беларусью.

В делопроизводстве БВБ находится несколько уголовных процессов, связанных с обустройством восточной границы, сбор доказательств по этим объемным и сложными процессам еще продолжается.