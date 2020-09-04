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19:14 04.09.2020

Харьковская полиция задержала участников разбойного нападения, которые вынесли из офиса фирмы почти $1,2 млн

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Харьковская полиция задержала участников разбойного нападения, которые вынесли из офиса фирмы почти $1,2 млн

Полиция задержала трех человек, причастных к разбойному нападению на офис предприятия на ул. Высоковольтная в Харькове и похищению почти $1,2 млн, 50 тыс.евро и 500 тыс. грн.

"Ими оказались ранее судимые харьковчане 60 и 49 лет, и 39-летний частный предприниматель", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В операции по задержанию участвовали работники оперативных подразделений Управления уголовного розыска, Управления стратегических расследований в Харьковской области, Немышлянского отдела полиции с привлечением спецподразделений КОРД ГУ Нацполиции в Харьковской области и батальона полиции особого назначения в Полтавской области.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, 2 сентября трое мужчин проникли на территорию офиса, напали на учредителя общества с ограниченной ответственностью, били его и угрожали пистолетом. Связав мужчину пластиковыми хомутами, они нашли ключи от сейфа и завладели принадлежащими ему деньгами.

Теги: #разбой #задержание #харьков
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