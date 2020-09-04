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18:18 04.09.2020

Госрегистратор, незаконно зарегистрировавшая право собственности на квартиры стоимостью более 3 млн грн, пойдет под суд – прокуратура Харьковской области

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Госрегистратор, незаконно зарегистрировавшая право собственности на квартиры стоимостью более 3 млн грн, пойдет под суд – прокуратура Харьковской области

Обвинительный акт в отношении государственного регистратора, которую подозревают в незаконной регистрации права собственности на четыре квартиры в Харькове, направлен в суд.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, женщине инкриминируется ч.3 ст.365-2 УК Украины (злоупотребление своими полномочиями субъектом государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений с целью получения неправомерной выгоды для другого лица, повлекшее тяжкие последствия.

"В июне 2017 года и мае 2018 года в Змиевском районе государственный регистратор незаконно зарегистрировала и внесла в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество записи о переходе права собственности за банком на четыре жилые квартиры, расположенные в Харькове, которые находились в ипотеке", - говорится в сообщении.

Как отмечают в прокуратуре, действия чиновницы не соответствуют порядку государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременения и закону Украины "О моратории на взыскание имущества гражданина Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте".

Общая стоимость квартир превышает 3 млн грн

Теги: #коррупция #суд #госрегистратор
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