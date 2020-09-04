Обстрелов на Донбассе с начала суток не зафиксировано

С начала текущих суток в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе соблюдается режим прекращения огня, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

"С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений, выполняющих задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны противника не зафиксировано. … Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет", - указывается в сообщении.

Уточняется, что военнослужащие ОС продолжают оказывать помощь в тушении пожаров в Луганской и Донецкой областях.