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18:08 04.09.2020

Обстрелов на Донбассе с начала суток не зафиксировано

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Обстрелов на Донбассе с начала суток не зафиксировано

С начала текущих суток в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе соблюдается режим прекращения огня, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

"С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений, выполняющих задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны противника не зафиксировано. … Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет", - указывается в сообщении.

Уточняется, что военнослужащие ОС продолжают оказывать помощь в тушении пожаров в Луганской и Донецкой областях.

Теги: #оос
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