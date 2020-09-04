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15:57 04.09.2020

Киев рассчитывает на понимание и поддержку международных партнеров, чьи граждане совершают паломничество в Умань для празднования Рош-ха-Шана – Енин

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Киев рассчитывает на понимание и поддержку международных партнеров, чьи граждане совершают паломничество в Умань для празднования Рош-ха-Шана – Енин

Украина делает все возможное, чтобы обеспечить уважение к религиозным чувствам и достойные условия пребывания паломников, прибывших для празднования Рош-ха-Шана, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Провел сегодня встречу с послами и представителями посольств Израиля, США, Великобритании, Франции, Бельгии, Венгрии и отметил, что, несмотря на сложную мировую эпидемическую ситуацию Украина заботится об обеспечении прав и свобод граждан, в том числе религиозных", - написал Енин в пятницу на своей странице в соцсети Фейсбук.

Он заверил послов, что украинская сторона делает все возможное, чтобы обеспечить уважение к религиозным чувствам и достойные условия пребывания паломников, которые сейчас прибыли в страну для празднования Рош-ха-Шана, а так же максимальную безопасность всех граждан в условиях ухудшения эпидемической ситуации в Украине.

"МИД рассчитывает на понимание и поддержку всех наших международных партнеров, граждане и подданные, которых совершают паломничество, и на максимальную координацию и сотрудничество со стороны соответствующих украинских ведомств и еврейских общин всего мира", - добавил Енин.

Теги: #енин #хасиды #умань
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