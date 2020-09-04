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14:38 04.09.2020

Суд по "делу Шеремета" отложил слушание до 28 сентября

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Суд по "делу Шеремета" отложил слушание до 28 сентября

Состав суда, который будет слушать по существу дело по обвинению Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, будет сформирован 28 сентября, на следующем судебном заседании.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", Шевченковский районный суд Киева в пятницу, заслушав присяжных и мнения участников процесса, удовлетворил заявления об отводе двух присяжных из-за конфликта интересов и возможной необъективности при рассмотрении.

"Мы откладываем рассмотрение, которое планировали ранее. Будет передан список присяжных на автоматизированное распределение, будет определено три основных присяжных из тех, что остались, и два запасных. На следующем судебном заседании уже будет сформирован состав суда… Следующее судебное заседание запланировано на 28 сентября 15.00", - сказала председательствующая судья по окончании заседания в пятницу.

Как сообщалось, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко. Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая.

12 августа Апелляционный суд Киева на заседании оставил меру пресечения для Антоненко в виде содержания под стражей до 14 сентября без изменений.

11 августа Апелляционный суд Киева принял решение о смягчении меры пресечения для Кузьменко и поместил ее под круглосуточный домашний арест.

Ранее суд ранее отменил меру пресечения в виде ночного домашнего ареста в отношении третьей подозреваемой Яны Дугарь.

25 августа Шевченковский районный суд Киева принял решение, согласно которому рассмотрение по существу дела по обвинению Антоненко, Дугарь и Кузьменко в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета будет проводить суд присяжных.

Теги: #шеремет #суд
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