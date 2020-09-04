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14:17 04.09.2020

Нацбанк Беларуси видит риски снижения рейтингов страны и удорожания внешних заимствований

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Нацбанк Беларуси видит риски снижения рейтингов страны и удорожания внешних заимствований

Правление Национального банка Беларуси (НББ) допускает снижение суверенных рейтингов страны на фоне политического кризиса, который может привести к росту ставок заимствований и ухудшению макроэкономических показателей.

"Если из-за ухудшения показателей макроэкономической стабильности у Беларуси снизится рейтинг, то для его восстановления понадобится несколько лет. И все это время стоимость ресурсов (внешних - ИФ) для страны будет выше. Несомненно, чем быстрее разрешится социально-политическая ситуация, тем меньше будут потери", - заявил член правления НББ, начальник главного управления операций на финансовых рынках Денис Горегляд в интервью изданию "Беларусь Сегодня".

"Сейчас абсолютно очевидно: внешние инвесторы и заемщики следят за развитием социально-политической ситуации в нашей стране. Нельзя сказать, что рынки для наших банков закрылись. Полностью они не закрываются практически никогда. Вопрос в цене заемных ресурсов: сейчас она достаточно высокая", - добавил член правления.

В то же время, по его словам, "риск оттока средств нерезидентов из наших банков не реализовался. По последним данным, объемы средств нерезидентов немного, но выросли". "У наших банков внешние привлечения имеют достаточно стабильную структуру: большая их часть - это средне- и долгосрочные привлечения. Краткосрочных, которые требуют постоянного рефинансирования, относительно немного", - заверил Горегляд.

По его мнению, "конечно, привлекать ресурсы стало сложнее, но возможности есть". "По крайней мере, на данный момент банки удовлетворяют свои потребности в привлечении средств нерезидентов. Как будет развиваться ситуация в дальнейшем, зависит в том числе и от социально-политической составляющей", - констатировал он.

По его словам, "для привлечения инвесторов необходимо постоянно оценивать, как мы выглядим со стороны. И необходимо постоянно сотрудничать с международными финансовыми организациями".

В числе ключевых источников для оценки инвесторами ситуации на рынках и прогнозов являются отчеты МВФ и оценки рейтинговых агентств S&P, Fitch и Moody's. "Позиция в рейтинге влияет напрямую на стоимость заемных ресурсов для страны, косвенно - на инвестиционную привлекательность. Оценивают самые различные факторы. В том числе и политическую стабильность", - отметил Горегляд.

В интервью свою оценку текущей ситуации также высказал еще один член правления НББ начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Дмитрий Мурин.

"В августе ситуация на валютном рынке развивалась достаточно интенсивно. Сложная поствыборная общественно-политическая ситуация вызвала беспокойство у населения к стабильности экономики. И сформировался повышенный, в некоторые дни даже ажиотажный, спрос на валюту", - констатировал Мурин.

Он подчеркнул, что в конце августа отмечен резкий спрос на инвалюту и со стороны компаний. "До середины последней декады августа спрос со стороны физических лиц постоянно увеличивался. Затем подключились к массированному приобретению валюты и юридические лица", - сказал Мурин. При этом, по его словам, "этот дополнительный спрос не связан ни с производственной деятельностью предприятий, ни с необходимостью погашать валютные кредиты".

По его мнению, резкий рост спроса на валюту связан с тем, что "все решили сыграть в "финансовую рулетку". В то же время, он надеется, что ситуация на валютном рынке стабилизируется. "В последние дни на торгах уже не заметно значительного превышения спроса над предложением. Поэтому есть надежда, что ситуация на валютном рынке в ближайшем времени стабилизируется", - отметил Мурин.

Он связал рост спроса на валюту с увеличением темпов кредитования. "С их (кредитов - ИФ) помощью экономические субъекты могут формировать дополнительный спрос на иностранную валюту достаточно длительное время. И именно это мы видели в августе, когда темпы роста кредитной задолженности предприятий существенно выросли", - заявил член правления НББ.

По его словам, "именно поэтому Национальный банк предпринимает меры, чтобы убрать избыточный рост кредитов". Горегляд, в свою очередь, добавил, что "сейчас кредиты берутся, в том числе, и чтобы приобрести валюту, а потом продать ее по более высокой цене".

Как сообщалось, после президентских выборов 9 августа в Беларуси продолжается политический кризис, появляются признаки его перерастания в финансовый кризис. Так, отмечается значительный отток депозитов из банков, рост спроса на наличную инвалюту, заметное ослабление белорусского рубля. В качестве реакции НББ ужесточил условия предоставления ликвидности банкам. Следствием этого стал резкий рост ставок на рынке 1-дневных МБК, которые 3 сентября достигли 24% годовых. Стоимость ликвидности, которую НББ предоставляет банкам, также превысила 20% годовых.

Ранее также сообщалось, что, по оценке международного рейтингового агентства Moody's, политическая напряженность в Белоруссии обусловила отток депозитов из банков и побудила граждан к конвертации своих сбережений в доллары США. В то же время, по оценке агентства, белорусские банки в настоящий момент обладают значительным запасом ликвидности, а также могут рассчитывать на поддержку государства или зарубежных материнских банков.

Беларусь имеет суверенные рейтинги Standard & Poor's и Fitch Ratings на уровне "В" со "стабильным" прогнозом.

Сотрудничество с Moody's в сфере рейтингования отсутствует уже в течение ряда лет. Агентство осуществляет рейтинговые действия в отношении республики по собственной инициативе. В марте Moody's подтвердило рейтинги Беларуси - долгосрочные рейтинги эмитента (в национальной и иностранной валюте) и приоритетный необеспеченный рейтинг (в иностранной валюте) на уровне "B3" со "стабильным" прогнозом.

Moody's на этой неделе поставило на пересмотр с возможностью снижения депозитные рейтинги трех крупнейших белорусских госбанков - Беларусбанка, Белагропромбанка и Белинвестбанка, а также БПС-Сбербанка - дочернего банка Сбербанка РФ.

Теги: #беларусь
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