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14:08 04.09.2020

Суд арестовал минеров офиса ОПЗЖ в Киеве с правом залога в 0,5 млн грн каждому

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Суд арестовал минеров офиса ОПЗЖ в Киеве с правом залога в 0,5 млн грн каждому

Двум лицам, причастным к минированию офисного помещения в центре Киева 9 августа, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога - 500 тыс. грн каждому.

"Суд избрал фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога - 500 тыс. гривень каждому. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы", - сообщает в пятницу отдел коммуникации полиции Киева.

Как сообщалось, 9 августа в полицию поступило сообщение о том, что на заборе у офисного помещения на ул.Большой Васильковской обнаружено самодельное взрывное устройство. Указанное устройство состояло из буровой тротиловой шашки, электродетонатора с проводами питания, подключенными к мобильному телефону. Специалистами взрывотехнической службы опасный предмет был обезврежен.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили лиц, причастных к этому преступлению, и задержали их. Ими оказались двое мужчин, 1981 и 1982 г.р. Один из них бывший правоохранитель, другой - проходил службу в зоне АТО.

Как сообщили в прокуратуре Киева, 2 сентября по месту жительства и регистрации задержанных проведены обыски, в ходе которых изъяты тротиловые шашки, электродетонаторы, гранаты РГД-5 и запалы к ним, более 500 патронов различного калибра и вспомогательные средства для изготовления взрывчатки.

Задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами) и решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Устанавливается происхождение изъятого и мотивы его хранения.

В сообщении столичной прокуратуры не сообщается, кому принадлежит заминированный офис. Вместе с тем, как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", речь идет об офисе партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Теги: #опзж #суд
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