Пожар в Двуречанском лесничестве Харьковской области локализован

Пожар в Двуречанском лесничестве возле с Горобьевка (Харьковская обл.), возникший 2 сентября, локализован в 13:17 пятницы, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Открытого огня нет, проводится догашение отдельных очагов тления лесной подстилки и остатков древесины внутри контролируемого периметра", - говорится в сообщении.

К тушению привлечены 479 чел. и 78 ед. техники, из них от ГСЧС - 235 чел. личного состава и 54 ед.техники, в том числе два пожарных самолета и один вертолет, которым осуществлено 73 сброса (254 тонны воды).

По данным ГСЧС, огонь прошел около 500 га (из них 100 га верховой пожар), уничтожил 22 жилых дома в Горобьевке. 33 чел. отселены, из-за отравления продуктами горения за медицинской помощью обратился 1 чел.