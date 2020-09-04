Российские наемники разблокировали работу КПВВ "Новотроицкое"

Российские наемники в пятницу восстановили движение в контрольно-пропускном пункте въезда-выезда "Новотроицкое" в Донецкой области.

Как сообщает отдел коммуникаций со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины, пограничники уже обеспечили пропуск на временно оккупированную территорию Украины в этом контрольном пункте 11 автомобилей и 111 человек. "В то же время российские вооруженные формирования продолжают препятствовать свободному движению людей в пределах дорожного коридора. По состоянию на 12.00 на контролируемую территорию Украины последовало лишь 4 автомобиля и 20 человек", - говорится в сообщении.

Полностью заблокированным со стороны российских наемников остается движение в КПВВ "Марьинка".

Кроме того, на этой неделе через КПВВ "Новотроицкое" на неподконтрольную территорию последовали 10 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом от Международного комитета Красного Креста. Для жителей Донбасса международная организация направила продуктовые наборы, медицинское оборудование, материалы для систем водоснабжения. Совокупный вес гуманитарного груза составила более 132 тонн.