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13:27 04.09.2020

К списку доступных для путешествий украинцам стран добавились Конго, Бразилия и Доминиканская республика – МИД

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К списку доступных для путешествий украинцам стран добавились Конго, Бразилия и Доминиканская республика – МИД

По состоянию на пятницу, 3 сентября, открытыми и относительно открытыми для украинцев являются 48 стран, в том числе недавно путешествия стали возможными в Бразилию, Доминиканскую Республику и Демократическую Республику Конго.

"По состоянию на 3 сентября открытыми и относительно открытыми являются 48 стран, куда могут поехать наши сограждане. Три страны прибавились к этому списку по сравнению с прошлой неделей. За последнее время добавились Бразилия, Доминиканская республика и Демократическая Республика Конго. Конго - не наиболее популярная точка для украинцев, а вот Бразилия и Доминиканская Республика - это довольно интересно", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в пятницу.

Также глава украинского МИД поблагодарил правительство Болгарии, которое продлило допуск в страну граждан Украины без необходимости предоставлять результаты ПЦР-тестов с 1 до 30 сентября.

Теги: #коронавирус #граница #мид
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