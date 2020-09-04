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13:04 04.09.2020

Минздрав Украины вновь получил рекордное число подозрений на COVID-19

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Минздрав Украины вновь получил рекордное число подозрений на COVID-19

Минздрав в пятницу вновь отчитался о получении рекордного числа подозрений на COVID-19 за все время эпидемии в Украине – 3131, что на 319 больше зафиксированного неделю назад максимума в 2812.

Коэффициент корреляции с числом заболевших в последние несколько недель устойчиво превышает 0,7, что указывает на высокую взаимосвязь между ними и позволяет утверждать, что в ближайшие дни в Украине вновь будет зафиксирован очередной рекорд числа заболевших.

На этой неделе при росте числа подозрений до уровня 2700-280 два дня уже фиксировались максимумы числа заболевших: 2495 – 1 сентября и 2723 – 3 сентября.

Как сообщалось, основные статистические показатели эпидемии COVID-19 в Украине быстро ухудшаются уже свыше шести недель. В частности, число заболевших за сутки (здесь и далее усредненный показатель за неделю) увеличилась с 770 до 2350 чел., госпитализированных – со 177 до 414, умерших – с 16 до 44.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) указывает, что продолжительность периода между моментом заражения COVID-19 и появлением симптомов обычно составляет около пяти-шести дней, но может варьироваться в пределах от одного до 14 дней. Помимо этого, почти во всех странах в выходные дни количество регистрируемых заболевших существенно падает по административным причинам. Поэтому в мире используют графики среднесуточной заболеваемости за последние одну и две недели.

Еще один показатель, который быстро растут уже полтора месяца - количество болеющих COVID-19 в настоящее время. Три недели июля этот показатель держался в пределах около 26-26,5 тыс., однако теперь вырос до 67,6 тыс.

Как сообщалось, в Украине адаптивный карантин продлен до конца октября.

Премьер-министр Денис Шмыгаль 1 сентября прогнозировал, что к концу сентября - началу октября в Украине ежедневно будет фиксироваться 3 тыс. больных COVID-19, что загрузит больницы более чем на 80%.

Теги: #коронавирус #минздрав
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