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12:45 04.09.2020

Минздрав ведет переговоры для закупки вакцин от COVID-19 после их регистрации - Степанов

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Минздрав ведет переговоры для закупки вакцин от COVID-19 после их регистрации - Степанов

Министерство здравоохранения ведет ряд переговоров с иностранными компаниями относительно закупки вакцин от COVID-19 сразу же после их регистрации, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.

"Мы ведем переговоры с компанией AstraZeneca относительно количества вакцин, которые они будут готовы - поставить нам. Уже принято решение, что в случае подтверждения мы готовы внести предоплату. Помимо этого, ведем переговоры с китайским производителем, которые также находятся на третьей стадии испытаний. Также Украину приняли в инициативу COVAX по распределению вакцин - 20% от количества населения, порядка 8 млн доз для нашей страны. Продолжается процесс подписания соответствующих договоренностей, меморандумов, чтобы после регистрации вакцин мы могли их получить. Также коммуницируем с другими компаниями", - сказал он.

Помимо этого, министр сообщил, что Минздрав наращивает мощности по борьбе с пандемией.

"Лабораторные центры обеспечены тестами приблизительно на 1,5 месяца. Тесты закупают в основном у двух украинских производителей, они также закупаются за средства Всемирного банка. За пять месяцев мы возобновили работу лабораторных центров (с четырех до 69), и увеличили количество ПЦР-тестов в сутки с 200 до почти 25 тыс. Общее число сделанных тестов уже достигло почти 1,7 млн", - сообщил Степанов.

Он также отметил, что изменилась ситуация с заболеваемостью медиков на COVID-19: к настоящему времени количество заболевших врачей уменьшилась почти в четыре раза.

"Когда я возглавил министерство, в стране были огромные проблемы с обеспечением средствами индивидуальной защиты медиков. Этот дефицит ликвидирован. К началу осени на остатках в больницах есть более 1,4 млн костюмов и халатов (в среднем трехмесячное обеспечение), почти 5 млн масок и 1,3 млн респираторов, а также 5,4 млн перчаток", - добавил Степанов.

Теги: #коронавирус #степанов #вакцина
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