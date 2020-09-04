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12:40 04.09.2020

Кличко: В Киеве 319 новых случаев коронавируса, 8 больных умерли, 59 - госпитализировали

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Кличко: В Киеве 319 новых случаев коронавируса, 8 больных умерли, 59 - госпитализировали

У 319 жителей Киева обнаружили за прошедшие сутки заболевание коронавирусом, восемь больных умерли, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Вирус не отступает! Ситуация ухудшается. За минувшие сутки - плюс 319 больных! Умерли 8 человек. Всего коронавирус унес жизни 230 киевлян. И в течение последней недели количество летальных случаев не уменьшается. А подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 14 477", - сообщил Кличко во время онлайн пресс-конференции в пятницу.

Среди заболевших: 158 женщин в возрасте от 18 до 85 лет и восемь девочек от четырех месяцев до 14 лет. А также 142 мужчины в возрасте от 19 до 81 лет и 11 мальчиков от 4 до 17 лет. Заболели также 17 медиков.

Он также сообщил, что в в столице увеличивается количество больных медиков. Всего за время пандемии коронавирусом заболели 948 медицинских работников.

"В течение последних двух недель увеличилось количество больных среди медиков. Всего за время пандемии COVID-19 заболели 948 медицинских работников. Подавляющее большинство из них подхватили вирус, выполняя профессиональные обязанности", - рассказал Кличко.

Он отметил, что на сегодня в стационарах лечатся 33 медиков и выздоровели 772. "Увеличение количества больных среди медицинского персонала объясняется и ростом заболеваемости в столице. В частности, увеличением количества госпитализированных. Поэтому, когда пренебрегаете правилами безопасности, думайте и о том, будет ли кому вас спасать и лечить!" - отметил мэр.

В больницы столицы за прошедшие сутки попали 59 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 63 человека. Всего коронавирус преодолели 4 616 жителей Киева.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком и Днепровском районах - по 48, в Святошинском - 35, в Печерском и Соломенском районах - по 33 случая", - сообщил Кличко.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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