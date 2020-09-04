Две школы Киева перевели на дистанционное обучение из-за заболевания учителей коронавирусом - Кличко

Две киевских школы переведены на дистанционное обучение из-за заболевания учителей, еще в 11 школах на дистанционное обучение отправили всего 20 классов, в которых обнаружили инфицированных учеников, сообщил мэр города Виталий Кличко.

"На сегодняшний день две столичных школы переведены на дистанционное обучение из-за заболевания учителей. Еще в 11 школах на дистанционное обучение отправили всего 20 классов, - из-за заболевания учеников коронавирусом. Также, временно закрыли на карантин 4 детских сада. По одному в Деснянском, Печерском, Оболонском и в Днепровском районах. Я снова обращаюсь к родителям: если утром вы видите у ребенка симптомы ОРВИ - не водите его в садик или школу! Будьте внимательны к здоровью своих детей и безопасности других детей", - отметил Кличко во время онлайн пресс-конференции в пятницу.

Он подчеркнул, что город делает все, чтобы не допустить вспышек болезни в учебных заведениях. Так все муниципальные учреждения образования получили необходимые дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты.

Все школы работают по четкому регламенту. И имеют также инструкции на случай выявления больного коронавирусом.

Ученикам и педагогам каждое утро, перед занятиями, измеряют температуру. А классы в перерывах проветривают.

"Более того, для усиления противоэпидемической безопасности город увеличил финансирование расходов на закупку необходимых средств для школ. - До 40млн грн. Сначала, как я говорил, на эти цели направили 30млн грн", - отметил Кличко.