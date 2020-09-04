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11:57 04.09.2020

Совет НБУ назначил замглавы НБУ руководителя направления юркоординации ПриватБанка

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Совет НБУ назначил замглавы НБУ руководителя направления юркоординации ПриватБанка

Совет Национального банка Украины (НБУ) на внеочередном заседании 4 сентября принял решение о назначении заместителем главы центробанка, ответственного за финансово-административный и операционный блок, Ярослава Матузку.

"Вместо Борисенко назначен Ярослав Матузка, руководитель направления по юридической координации деятельности главного офиса ПриватБанка", – сообщил агентству "Интерфакс-Украина" член Совета НБУ Виталий Шапран в пятницу.

Как сообщалось, на предыдущем внеочередном заседании 26 августа Совет НБУ прекратил полномочия замглавы НБУ Романа Борисенко с 28 августа на основании его заявления об увольнении по собственному желанию.

На заседании до этого (7 августа) Совет НБУ назначил директора департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Алексея Шабана на должность замглавы центробанка, ответственного за платежные системы и денежный оборот, вместо уволенного с 3 августа на основании заявления по собственному желанию Сергея Холода.

Кроме того, на внеочередном заседании 22 июля Совет назначил экс-замминистра финансов Юрия Гелетия замглавы НБУ, ответственного за рыночные операции, вместо уволенного в связи с истечением срока полномочий Олега Чурия.

Кандидатуры трех заместителей главы центробанка подал его новый глава Кирилл Шевченко.

Теги: #нбу #кадры #приватбанк
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