События

11:55 04.09.2020

Танкер Delfi снова стал причиной разлива нефтепродуктов

2 мин читать
Танкер Delfi снова стал причиной разлива нефтепродуктов

Работы по поднятию и стабилизации затонувшего возле Одессы танкера Delfi (принадлежит компании Mister Drake PC) вновь стали причиной разлива нефтепродуктов.

"Утечка нефтепродуктов произошла из-за того, что с судном продолжают проводить работы по его поднятию и стабилизации. Госэкоинспекция сможет подсчитать убытки за ущерб окружающей среде только после того, как танкер Delfi окончательно уберут из акватории Черного моря", - написал глава Государственной экологической инспекции Андрей Мальованый в Facebook в пятницу.

По его словам, в четверг Госэкоинспекции Одесской области, обследуя акваторию возле затонувшего судна, заметили пятна и серую пленку серебристого цвета общей площадью 70 кв. м. Лабораторные исследования показали превышение в воде нормированных значений предельно допустимых концентраций в 5,8 раза.

Для оперативного устранения загрязнения представители Одесского филиала Администрации морских портов Украины проведены безотлагательные работы возле подтопленного танкера с применением сорбента.

Как сообщалось, специалисты ООО "Краншип" 26 августа 2020 года поставили затонувший возле одесского пляжа танкер Delfi на ровный киль.

Танкер Delfi под флагом Молдовы потерпел бедствие в Одесском заливе в ноябре 2019 года – судно сорвало с якоря. Его владелец должен был до 31 марта 2020 года принять меры для подъема и удаления затонувшего танкера из акватории Одесского морского порта. 1 апреля дело взяла под контроль генпрокурор, а 22 июня прокуратура Одесской области начала уголовное производство по факту непринятия мер по ликвидации последствий экологического загрязнения морской воды нефтепродуктами.

ГП "Администрация морских портов Украины" объявило конкурс на подъем затонувшего на одесском пляже танкера Delfi с начальной суммой 25 млн грн, так как 27 июля этот процесс перешел к государству после неудачных попыток за счет судовладельца, а экспертная комиссия ГСЧС Украины окончательно признала ситуацию как чрезвычайную местного уровня.

11 августа началась подготовка к очередной попытке эвакуации севшего на мель рядом с одесским пляжем "Дельфин" танкера Delfi, которую предпримет компания "Краншип" за средства "Бруклин-Киев".

"Родился новый план подъема танкера. Внеконкурсное предложение, которое дает государству возможность не тратить на эту операцию бюджетные деньги, уже на выходных начали реализовывать", – написал совладелец группы терминалов TIS и буксирной компании P&O Maritime Ukraine Андрей Ставницер на своей странице в Facebook.

Теги: #delfi #нефть #танкер
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:06 04.09.2020
Казахстан за 8 мес.-2020 недополучил $3,8 млрд доходов от нефтедобычи - первый вице-премьер

Казахстан за 8 мес.-2020 недополучил $3,8 млрд доходов от нефтедобычи - первый вице-премьер

09:12 03.09.2020
Brent подешевела до $44,35 за баррель, WTI стабильна после падения накануне до минимума с начала августа

Brent подешевела до $44,35 за баррель, WTI стабильна после падения накануне до минимума с начала августа

10:24 29.08.2020
Беларусь увеличивает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Беларусь увеличивает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

18:41 27.08.2020
Нефть продолжает дешеветь, цена Brent - $44,64 за баррель

Нефть продолжает дешеветь, цена Brent - $44,64 за баррель

09:10 25.08.2020
Цены на нефть изменяются разнонаправленно, Brent на уровне $45,15 за баррель

Цены на нефть изменяются разнонаправленно, Brent на уровне $45,15 за баррель

18:33 20.08.2020
Нефть дешевеет на опасениях по поводу спроса, Brent на уровне $44,92 за баррель

Нефть дешевеет на опасениях по поводу спроса, Brent на уровне $44,92 за баррель

19:59 19.08.2020
Прокуратура требует вернуть в госсобственность участок нефтегазового месторождения на Харьковщине

Прокуратура требует вернуть в госсобственность участок нефтегазового месторождения на Харьковщине

18:03 19.08.2020
Все предприятия нефтехимкомплекса Беларусь работают в штатном режиме - Белнефтехим

Все предприятия нефтехимкомплекса Беларусь работают в штатном режиме - Белнефтехим

15:47 18.08.2020
"Укрнафта" смогла продать нефть на аукционе на 8,3% выше стартовой цены

"Укрнафта" смогла продать нефть на аукционе на 8,3% выше стартовой цены

18:33 17.08.2020
Цены на нефть растут, Brent подорожала до $45,18 за баррель

Цены на нефть растут, Brent подорожала до $45,18 за баррель

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минздрав Украины вновь получил рекордное число подозрений на COVID-19

Минздрав ведет переговоры для закупки вакцин от COVID-19 после их регистрации - Степанов

Кличко: В Киеве 319 новых случаев коронавируса, 8 больных умерли, 59 - госпитализировали

Совет НБУ назначил замглавы НБУ руководителя направления юркоординации ПриватБанка

Киевский лабораторный центр прекратит обследование частных лиц на COVID-19

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд по "делу Шеремета" отбирает присяжных

Минздрав Украины вновь получил рекордное число подозрений на COVID-19

Российские наемники не обстреливали украинские позиции на Донбассе с полуночи – Минобороны

Минздрав ведет переговоры для закупки вакцин от COVID-19 после их регистрации - Степанов

Кличко: В Киеве 319 новых случаев коронавируса, 8 больных умерли, 59 - госпитализировали

Две школы Киева перевели на дистанционное обучение из-за заболевания учителей коронавирусом - Кличко

Минцифры запускает информационный портал для поддержки беларусских специалистов по вопросам релокации

Совет НБУ назначил замглавы НБУ руководителя направления юркоординации ПриватБанка

В Италии госпитализировали заразившегося COVID-19 Берлускони

Минобразования Украины разработало алгоритм действий в случае подозрения COVID-19 у студентов или сотрудников вузов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА