В Сеуле продлили ограничения на работу ресторанов и кафе из-за коронавируса

Власти Южной Кореи решили продлить ограничительные меры в Сеуле и в его пригородах еще на неделю, чтобы эффективно сдерживать распространение коронавируса, сообщает в пятницу агентство "Ренхап".

Речь идет об ограничениях на работу ресторанов, кондитерских и кафе. В частности, заведения могут работать только навынос или осуществлять доставку, обязательно соблюдение дистанции в 2,5 метра.

В столичном регионе также закрыты спортивные учреждения, в том числе фитнес-клубы и бильярдные.

В Сеуле также продлили дистанционное обучение в школах как минимум до 20 сентября.

С конца августа в Южной Корее начал увеличиваться ежедневный прирост новых случаев, достигнув 441 случая 27 августа. За минувшие сутки в Южной Корее выявили 198 новых случаев коронавируса, это уже второй день подряд, когда показатель опускается ниже 200. Однако местные власти считают, что пока тенденция не закрепилась, и поэтому ослаблять ограничения еще рано.

За время пандемии в Южной Корее выявили около 20 тыс. случаев COVID-19, более 300 человек скончались.